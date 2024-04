Arropan a Claudia Sheinbaum en Tlalpan

Con música de tambora y danzantes chinelos patrocinados por el Partido Verde, fue recibida Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la Coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena, Partido Verde y del Trabajo), en la explanada de la alcaldía Tlalpan, donde gobernó de 2015 a 2017.

Pese al dominio de la oposición en Tlalpan, con la perredista Alfa González, que busca su reelección en este proceso electoral, cientos de personas, fundamentalmente adultos mayores, llegaron al centro de Tlalpan para arropar a Sheinbaum, aunque mucha sillas en la parte de atrás quedaron vacías.

Microbuses de poblaciones como Parres, San Pedro Mártir, Topilejo, La Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco y hasta de unidades habitacionales como Huipulco acompañaron a la candidata que aseguró va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

La gente animada se arremolinaba previo a la llegada de la candidata para recibir playeras y gorras con el nombre de Gaby Osorio, candidata a la alcaldía Tlalpan y Carlos Ulloa, candidato a diputado federal.

El mitin estaba pactado para arrancar a las 19:00 horas, pero inició con media hora de retraso. No obstante, llegaron puntuales a la cita los integrantes de su equipo de campaña, como el ex canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal, el ex jefe policial capitalino Omar García Harfuch, y Manuel Velasco Coello ex gobernador de Chiapas, además de Jesús Sesma, líder del Partido Verde en la Ciudad de México.

Posteriormente llegaron Mario Delgado, líder nacional de Morena y su secretaria general de partido Citlali Hernández, junto con Ernestina Godoy Ramos, ex fiscal capitalina y candidata al Senado de la República, además de Pedro Haces Maldonado.

Al subir al templete, Sheinbaum estuvo acompañada por la también candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada.

En la presentación del presidium Harfuch y Osorio fueron fuertemente ovacionados. Osorio precisamente al abrir el discurso político expresó que Tlalpan vio crecer a Sheinbaum primero como alcaldesa y después como jefa de Gobierno. Sostuvo que los tlalpenses recuerdan con cariño a Sheinbaum y que ella va a seguir su legado. Osorio también acusó que la oposición quiere cometer fraude.

Clara Brugada, a su vez, expresó que “en Tlalpan nació la esperanza” con Claudia Sheinbaum y subrayó que era un honor que fuera ella la próxima presidenta de la República.

La ex alcaldesa de Iztapalapa prometió que en caso de gobernar la Ciudad va a continuar con cinco rutas de Cablebús en Tlalpan, a la vez que destacó que ese transporte es “símbolo” de Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum le echa la mano a Clara Brugada

La candidata presidencial al hacer uso de la palabra, cerca de las 20:00 horas, aseguró que a muchos trabajadores de Tlalpan no los dejaron ir a su mitin, pero les tenía mucho cariño.

Agregó que Morena va a recuperar la alcaldía con Gabriela Osorio a quien conoce desde que casi era una adolescente.

Sheinbaum aprovechó para referirse en el mitin al debate por la jefatura de Gobierno del domingo y expresó que la oposición “es un grupo de derecha represor que no cree en las libertades”.

“Entre todos debemos defender los programas sociales que hemos conquistado, por eso el pueblo de la Ciudad de México está con Clara Brugada”, dijo.

Al dar su discurso, dijo risueña “ya voy a acabar porque ya va a llover”, mientras comenzaban a caer las primeras gotas de la noche.

Previo a concluir, la abanderada morenista se dijo convencida de su victoria y dijo: “y ya vamos planeando la celebración porque el próximo 2 de junio nos vemos en el Zócalo”.

Sheinbaum apuró su discurso mientras arreciaba la lluvia, pero alcanzó a decir que con Clara Brugada se van a concluir tareas pendientes que dejó en la Jefatura de Gobierno como senderos seguros. Tras llamar al voto parejo por los candidatos de su coalición, dio por terminado su mitin, mientras personas de edad avanzada comenzaban a retirarse para evitar la lluvia.