Betzabé Martínez busca terminar con mala imagen de políticos

Gómez Palacio, Durango, (OEM).- La candidata a Diputada Federal por el 02 distrito, Betzabé Martínez Arango, destacó que en este proceso electoral tiene por objetivo además de difundir sus propuestas, terminar con la imagen negativa que el electorado pudiera tener de las y los candidatos.

En este marco, la aspirante a una diputación federal, acompañó a los candidatos a diputados locales de Durango en la región Laguna, por parte del partido Morena y PVEM en su arranque de campaña.

El evento tuvo lugar en Tamazula y boulevard Miguel Alemán a la altura del monumento a Francisco Villa, donde simpatizantes, familiares y amigos se reunieron para apoyar a los candidatos Georgina Solorio por el distrito local 09, Alejandro Mata por el 10, Octavio Ulises Adame por el 11, Nadia Milán por el 12 y Flora Leal por el 13.





En su participación, Betzabé Martínez comentó: “Para mí es un honor estar aquí hoy que arrancan su campaña mis compañeros y compañeras, estoy segura que todos juntos haremos un gran trabajo este 2 de junio, estamos formando parte de la construcción del segundo piso de la transformación”.

La candidata Martínez Arango acompañó en el arranque de campaña de los candidatos a diputados locales de Morena y PVEM / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Agregó que será importante salir en unidad, organización y movilización para poder seguir con el legado de la Cuarta Transformación con las propuestas que plantea la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum.

“Hoy votar significa defender a México, seguir el Plan C se va a traducir en más becas, más pensiones dignas para todos, más oportunidades de empleo con salarios dignos, defendiendo los derechos laborales”, comentó la candidata a diputada federal.

Dijo que la trayectoria de cada uno de sus compañeros en esta contienda electoral es positiva y limpia lo cual permitirá que haya ese eco en la ciudadanía a quienes buscan para ser beneficiados con el voto.

“Cuando a mí me preguntan por propuestas puedo hablar que soy psicóloga de profesión, mi experiencia laboral me ha permitido haber estado frente al DIF Municipal, frente a Guarderías del IMSS, frente a grupo y yo le digo a la ciudadanía que mi profesionalismo me ha permitido estar cerca de los niños, se va a legislar siempre en favor de la niñez”, sostuvo.