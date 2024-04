INE en la Laguna descarta solicitudes de protección para aspirantes

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Hada Rosabel Salazar Burgos, vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 02 con cabecera en Gómez Palacio del Instituto Nacional Electoral, (INE), descartó que a un mes de iniciadas las campañas electorales se haya solicitado a oficinas centrales protección y seguridad para las y los candidatos que contienden por un puesto de elección popular de orden federal.

Dados los hechos violentos suscitados en el estado de Guanajuato, específicamente en Celaya, ante el asesinato de una aspirante de la alcaldía por parte de Morena, en el estado de Durango hasta la fecha no se ha hecho una solicitud formal para que las y los aspirantes tengan protección.

Cuestionada sobre si algún dirigente estatal haya acudido al INE para que se proteja a sus candidatas y candidatos, sostuvo que “ninguno, no tengo constancia de que lo hayan solicitado, acuérdense que esta solicitud se realiza en oficinas centrales, el representante de MC ante el Consejo General es quien debe presentar la solicitud allá, ellos hacen el estudio, lo autorizan o no, en caso de que haya un grado, nos notifican, hasta ahorita no tenemos una constancia que haya una solicitud y que haya sido autorizada”, acotó.





Aseguró además que este primer de campañas se ha desarrollado de manera pacífica, “no tenemos reporte que algún incidente se haya presentado, totalmente pacífico en Durango a diferencia de otras entidades somos afortunados que aquí está transcurriendo en paz”, añadió.

Postura de candidata de Morena

Betzabé Martínez Arango, candidata por el 02 distrito por una diputación federal, fijó su posicionamiento por el lamentable deceso de una aspirante a la alcaldía en Celaya Guanajuato, dijo que Morena está de luto y que independientemente de los colores partidistas es triste que estos sucesos manchen una fiesta democrática.

“Es muy desafortunado lo que está pasando, mi más sentido pésame a toda su familia, Morena está de luto, recordemos que ha sido una compañera de Morena y no ha sido la única, hacer un llamado y decir que las elecciones deben jugarse en limpio, con una política de altura, por qué quitarle la vida a una mujer que está contendiendo por querer mejorar la vida de todos los ciudadanos”, añadió.

Dijo que ella en lo personal percibe un ambiente seguro en las calles de Gómez Palacio y del resto de las comunidades donde ella transita.