Dar continuidad a la 4T, el compromiso de Margarita Valdez

Con el compromiso de dar continuidad al trabajo que ha realizado la cuarta transformación durante este sexenio, la duranguense Margarita Valdez Martínez busca reelegirse en el Senado de la República, así lo dio a conocer en entrevista con esta casa editora.

Proveniente de una familia de campesinos, la candidata asegura que siempre fue testigo de la lucha y necesidades de los trabajadores duranguenses en búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

La labor de su padre como campesino y bracero, aunado al trabajo que su madre ejercía al interior del hogar, fueron la fórmula perfecta para que Valdez se identificara e involucrara con las causas sociales desde temprana edad.





La candidata a reelegirse por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que siempre ha tenido claro su objetivo en su paso por la vida política, alzar la voz y trabajar en pro de los más necesitados, no solo de la entidad, sino del país.

Su ideología siempre ha sido progresista de izquierda, quien además nunca ha militado en ningún otro partido que no sea de dicha corriente política, siendo la rebeldía hacia las injusticias, necesidades y dolor, los reclamos que la llevaron a contender por primera vez por la senaduría en el año de 2018 bajo las siglas de Morena.

En esta ocasión busca reelegirse para dar seguimiento a todos aquellos proyectos que no se pudieron legislar y que en su opinión, son necesarios para seguir construyendo la transformación del país, sin embargo, al ser cuestionada por una posible contradicción al buscar de nueva cuenta un espacio en el curul en la cámara alta dijo que "se trata de una herencia que dejaron los priianistas al modificar la ley y haber establecido la reelección, o sea la elección consecutiva, por ello una de nuestras propuestas es que tenemos que regresar a la no reelección, es una de las tareas para esta nueva elección, la congruencia está en que mi trabajo en estos seis años me avala, he sido una senadora que ha hecho notar mucho el estado de Durango".

La candidata a reelegirse en el Senado, asegura que aún faltan muchos temas por legislar / Foto: Miguel Barrera / El Sol de Durango

Destacó que su regreso al Senado le permitiría dar seguimiento a todas aquellas iniciativas y leyes que quedaron pendientes, en específico en el tema de la salud, "que todos tengamos derecho a una salud justa, eficaz, moderna, universal y gratuita, además de universalizar las instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, para que todos tengamos una muy buena atención y medidas de prevención".

Por otra parte, en el renglón de la seguridad social indicó que quedó ya aprobada por la comisión pero no le fue posible llevarla al pleno, la propuesta para garantizar la seguridad social a todos los médicos que trabajan en consultorios adyacentes.

La morenista enumeró varias propuestas que también quedaron pendientes entre las que destaca la semana laboral de 40 horas, "misma que se debe armonizar con los empresarios para saber qué si y que no se puede y cómo podemos ayudar a un sector de la población sin perjudicar a otra".

Agregó que pese a que hay muchos temas pendientes el trabajo ha sido bastante, "porque antes de estos seis años no se trabajaba así, faltaba la voluntad política, actualmente en este sexenio hemos hecho mucho pero también nos topamos mucho con una filtración de recursos en las diversas instituciones públicas del país, hay muchas cosas que hacer en la 4T, el problema es que hay gente que no entiende que este movimiento abre muchas puertas para los que no tienen los recursos necesarios para construir una vida mejor".

Sobre la permanencia de los programas sociales y cómo trabajar para que no sean una dádiva, señaló que éstos siempre han existido, "en otros administraciones con otros partidos, pero eran clientelares, estaban mal administrados y había muchos intermediarios que se quedaban con la mayor parte del recurso, actualmente algunos ya son derechos constitucionales como el apoyo a los adultos mayores a los 65 años, como lo ha manifestado el propio presidente, es un derecho constitucional".

Por otra parte, Margarita Valdez se refirió a las estancias infantiles, siendo este uno de los primeros temas que le tocó legislar. Indicó que en el momento les demostraron y comprobaron que en muchos de los casos había corrupción, "además se reportaron muchas inseguridades en las estancias y la alimentación no era la más adecuada, se reportaron, afortunadamente, pocos casos de abuso psicológico y físico, por ello se optó por darles a las mamás que que se registran a sus hijos, un apoyo económico para que tengan la opción de pagar una guardería o a una persona que se los cuide."





En este contexto, una de sus principales propuestas es establecer e impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, un proyecto que busca remunerar a los cuidadores que ejercen este papel al interior de las familias mexicanas pero no reciben una remuneración, lo que busca revertir a través de un pago fijo para todos aquellos que en la actualidad adoptan este papel.