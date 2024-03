Gobierno federal no le ha cumplido a las mujeres: Gaby Hernández

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Gabriela Hernández López, candidata por Durango al Senado de la República, por parte de la Coalición Fuerza y Corazón por México integrada por PRI, PAN y PRD, criticó al Gobierno Federal ya que para ella ha abandonado las causas de las mujeres.

La aspirante al Senado, lo único que piden las mujeres es respeto absoluto por parte de todos los sectores del país y sobre todo, del mismo Gobierno Federal, citó que hoy en día el papel de las mujeres ha cambiado de manera positiva.

Cuestionada sobre si el Gobierno Federal le ha quedado mal a las mujeres, admitió que han sido muchos los ejes en los que no se les ha cumplido.





“Muchísimo, el Gobierno Federal ha quitado estancias infantiles, ha quitado los medicamentos para los niños que tienen cáncer, ha quitado beneficios para el campo como ‘El campo en nuestras manos, es verdaderamente doloroso ver cómo el retroceso en estos seis años ha marcado la vida, la salud, la economía y la educación de muchísimas familias impactando en las mujeres”, añadió.

Así mismo enfatizó que no solamente debe ser un solo día el reconocimiento hacia las mujeres, el ser mujer representa algo muy importante para todos los sectores de la sociedad mexicana y duranguense, “la mujer representa algo muy importante en esta sociedad que no es mensaje político ni de campaña es de sororidad, que si me ayudan a llegar tendrán a una amiga, una aliada en el Senado de la República que no descansará en tocar las puertas y levantar la voz por las mujeres, sigamos unidas y sobre todo, luchemos por nuestros sueños”, sostuvo.