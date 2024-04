"Vamos a recuperar todo lo que nos han quitado”: Sonia Flores

“Vamos a recuperar el Seguro Popular, porque tenemos que garantizar la atención médica de calidad y el abasto de medicinas para todos. Vamos a recuperar las vacunas para nuestros niños, porque ningún niño puede estar desprotegido, afirmó la candidata a diputada federal por el distrito 03 federal, Sonia Flores.

Hoy, como nunca, nuestros hijos están en riesgo -agregó- porque aunque parezca increíble, no hay vacunas.. Vamos a recuperar las Estancias Infantiles y las Escuelas de Tiempo Completo, porque ellas son garantía de atención de calidad para los niños, porque ellas permiten asegurar un mejor futuro para todas las niñas y niños”, dijo Sonia Flores ante cientos de lerdenses.

Sonia Flores llamó a los lerdenses a votar por la coalición Fuerza y Corazón por México / Foto: cortesía /

La candidata a diputada federal por el distrito 03 de la coalición Fuerza y Corazón por México acompañó a Susy Torrecillas y Coquis Calderón en el arranque de sus campañas para diputadas locales, en la ciudad de Lerdo, reiterando el compromiso de trabajar para recuperar los programas sociales que desapareció el Gobierno Federal de Morena.





Sonia Flores llamó a los lerdenses a votar por la coalición Fuerza y Corazón por México para dejar de vivir con miedo a enfermarse y no tener médicos ni medicamentos; a no tener qué comer, por el aumento a los precios de la canasta básica; a no tener trabajo, porque muchas empresas están cerrando a la vista de un Gobierno Federal incapaz de proteger el empleo; a ser víctima de los criminales, que en lugar de ser perseguido, lo que reciben son abrazos.

“Para corregir el rumbo, México nos necesita; por eso tenemos que estar unidos en equipo. Por eso queremos ganar la Cámara de Diputados federal, para regresarle a las familias de Durango todo lo que nos han quitado”, afirmó.

Llamó a los ciudadanos a que este 2 de junio, su voto sea por la coalición “Fuerza y Corazón por México” que integran el PAN, PRI y PRD; “es un voto por Durango, es un voto por México. Tu voto será la diferencia”.