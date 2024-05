Xóchitl Gálvez se presentó en Gómez Palacio ante miles de asistentes

Gómez Palacio, Durango (OEM).- “Voy a defender y a cuidar a las mujeres, en educación regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, van a tener a la presidenta más valiente de México, tengan la certeza; voy a cuidar de ustedes y de sus familias”, así de manera textual la candidata a la Presidencia de la República Mexicana, Xóchitl Gálvez se presentó ante miles de asistentes en la velaria de la Expo Feria en Gómez Palacio, Durango.

Previo a la presentación de la aspirante presidencial en encabeza la coalición, Fuerza y Corazón por México, los aspirantes al Senado, Gabriela Hernández López, Gina Campuzano, a las diputaciones federales como, Cristian Mijares, Sonia Flores, al Congreso Local como Susy Torrecillas, Daniel Santoyo, Brenda Calderón Carrete y Hilary Bueno, le dieron la bienvenida a Gálvez, quien se dijo estar arropada por el mejor quipo electoral como el que integró para este proceso.

Vamos a ganar para servir, no para servirnos.



Ningún país dividido sale adelante y por eso vamos a llegar a la Presidencia de la República a unir a todo México.



A darle con todo en este cierre de campaña.



“Los programas sociales se quedan, que no los engañen, la pensión de los adultos mayores va empezar a los 60 años, pero además habrá un programa de prótesis dentales para los adultos mayores, va haber aparatos auditivos, va haber cirugías de cataratas, nosotros vamos a cuidar de los adultos mayores, van a tener sus medicinas y sus tratamientos médicos porque regresa el Seguro Popular”, explicó Gálvez.





Otro de los problemas de Salud que dijo la candidata sigue doliendo a México es la falta de tratamiento para las y los niños que padecen cáncer, lo que ha derivado en la necesidad por parte de sus familias en deshacerse de sus propiedades para salvar su vida.

“Ningún niño, ningún hombre, ninguna mujer que tenga cáncer va a tener que vender lo que tiene para salvar su vida, con la tarjeta ‘Mi Salud’ si no les dan los medicamentos en su clínica van a ir a la farmacia de la esquina de su casa y ahí los van a recoger y, si no les hacen la cirugía de emergencia que necesitan van a ir a un hospital privado y el gobierno lo va a pagar; ustedes no van a volver a pagar dinero de su bolsa por culpa del gobierno”, reiteró.

Insistió en que será una protectora al cien por ciento de las mujeres, repitió una vez más que defenderá pero sobre todo cuidará a las mujeres.

En el rubro de educación, garantizó que se encargará de que retornen los programas de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, “queremos que las y los niños estén bien preparados, todos van a tener beca, a diferencia de Claudia, ella propone beca para niños de escuelas públicas nuestra beca es para todo, escuelas públicas para todos; es para todos los niños de México, no queremos que ningún niño se quede fuera de esa beca”, sostuvo.













Respecto a la generación de nuevos empleos, dijo que se va a resolver el problema de la energía, del agua para que llegue la relocalización de empresas de Asia hacia México, “quiero que los jóvenes tengan un empleo bien pagado, Claudia te quiere pero te quiere pobre; no, yo quiero que tengas un empleo, que salgas de la pobreza y de la pobreza se sale con educación, salud y trabajo”, acertó.





Hizo compromisos en la Laguna

Pidió la confianza de la Laguna y se comprometió a resolver el tema del agua, “aquí me comprometo a resolver de fondo el tema del agua, ténganme confianza no vamos a abandonar ese proyecto hasta que quede totalmente resuelto pero para todos los municipios pero con agua de calidad”, indicó.

Hizo mención además que el dinero que se encuentra depositado en las cuentas de las afores el gobierno no debe apropiárselos, y buscarán a cada persona para entregarles los recursos que hayan acumulado durante muchos años e esta cuenta de ahorro.