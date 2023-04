Cuba recurre a México y Rusia por escasez de gasolina y diésel

Cuba está recurriendo cada vez más a Rusia y a México en busca de petróleo para aliviar la escasez de diésel y gasolina y compensar la disminución de los suministros de crudo y combustibles venezolanos, según datos marítimos y fuentes.

Venezuela ha sido durante más de dos décadas el mayor proveedor de crudo y combustibles a la isla, entregando fueloil para la generación de energía, gasolina, diésel, turbosina y gas para cocinar.

Pero la imposibilidad de Venezuela sancionada por Estados Unidos de producir suficiente combustible para suplir sus propias necesidades la ha dejado incapacitada para alimentar completamente a Cuba.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en lo que va del año se han reducido a 55 mil barriles por día (bpd) desde casi 80 mil bpd en 2020.

Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, México ha enviado un volumen creciente de combustibles a la nación de gobierno comunista, según datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon. Cuba también ha importado desde noviembre al menos cinco cargamentos de petróleo ruso y combustibles desde terminales del Caribe y Europa, según muestran los datos.

El tanquero Bicentenario, de la estatal petrolera mexicana Pemex, ha descargado desde abril dos veces en una refinería en La Habana, de las pocas que producen gasolina terminada en la isla, según Eikon y TankerTrackers.com.

El barco fue visto tan recientemente como el pasado domingo partiendo del puerto de La Habana.

El buque Fortunato, de propiedad independiente y de bandera panameña, también ha visitado dos veces puertos cubanos desde enero partiendo desde la terminal mexicana de Salina Cruz para transportar gas licuado de petróleo (GLP), que generalmente se usa para cocinar, mostraron los datos.

El combustible, aunque no es suficiente para absorber la demanda, puede resultar un salvavidas para la atribulada administración de Miguel Díaz-Canel, que ha recurrido al racionamiento, lo que está dejando filas de días para obtener gasolina, diésel y propano en toda la isla.

La directora de la petrolera estatal cubana Cupet, Lidia Rodríguez dijo esta semana a medios locales que Cuba tenía bajas existencias de diésel y gasolina, e inventarios particularmente bajos de crudo que sus refinerías puedan procesar.

"Se ha mantenido baja disponibilidad de combustibles y por tanto se han reducido las cifras que hoy podemos distribuir para no tener un desabastecimiento total de combustible en el país", dijo, refiriéndose al racionamiento.

COMPENSACIÓN

El gobierno cubano ha dicho recientemente que sus proveedores tradicionales de combustibles no han podido cumplir con sus compromisos. Funcionarios cubanos también han culpado a las sanciones estadounidenses, que complican el financiamiento y el transporte de productos refinados al país.

"Estamos conscientes de que Cuba compra petróleo a una variedad de países, tanto sancionados como no sancionados, para combatir la actual crisis energética de la isla", dijo a Reuters un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los suministros de Rusia y México parecen estar compensando parcialmente el volumen insuficiente de combustibles terminados que está despachando Venezuela, así como cambios en la calidad del crudo de ese país, que se ha hecho más pesado, agregando dificultades para su refinación y conversión en gasolinas, dijo Jorge Piñón, de la Universidad de Texas en Austin.

La petrolera estatal venezolana PDVSA, Pemex, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron a solicitudes de comentarios.

Una fuente de Pemex que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente dijo que la empresa recientemente ha suministrado petróleo a Cuba, sin dar detalles.

México, que ha enviado petróleo y otras formas de ayuda a Cuba en anteriores situaciones de emergencia, recibe cientos de médicos de Cuba y recientemente firmó un acuerdo para importar materia prima cubana para un proyecto ferroviario.

Rusia ha provisto petróleo a la isla intermitentemente durante mucho tiempo, aunque recientemente no se han anunciado nuevos acuerdos.

LUCHA DIARIA

Mientras Cuba lucha por encontrar nuevas fuentes de combustible, la vida cotidiana se complica.

Venezuela envió un cargamento de crudo el fin de semana a la isla y prevé despachar más petróleo y gasolina en los próximos días, según cronogramas de PDVSA.

El martes, sin embargo, funcionarios cubanos dijeron que su desfile del Día del Trabajador el 1 de mayo, distintivo del orgullo nacional, sería "reformulado" debido a las limitaciones de combustible. Varias universidades también han anunciado clases en línea al agotarse el combustible para transporte.

Algunas empresas han comenzado a reportar dificultades para producir y transportar alimentos.

Funcionarios cubanos dicen que están negociando suministros extranjeros, pero no han proporcionado detalles, lo que deja a algunos residentes con pocas esperanzas.

En una para de autobús abarrotada el martes por la mañana en Alamar, a solo 15 minutos al este de La Habana, Rubén Infante, un trabajador del tabaco de 37 años, dijo que espera hasta tres horas diarias, en cada sentido, para que lo lleven a la capital.

"Mira la cantidad de gente aquí, todos ellos esperando un auto a La Habana", dijo, señalando que así debe llegar tarde todos los días al trabajo. "Y no hay opción, tienes que hacerlo porque si no trabajas, no comes".