HR Ratings ve espacio para aumentar salario mínimo otro 20%

Pese a las condiciones actuales de inflación y actividad económica, durante el próximo sexenio aún habrá espacio para aumentar el salario mínimo en un umbral de 20 por ciento o al menos a doble dígito, según la agencia HR Ratings.

“En términos generales, dado que no es un porcentaje tan importante el de la población que recibe el salario mínimo, todavía pudiera haber ligeros espacios”, dijo Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de la calificadora.

En entrevista con El Sol de México, el ejecutivo también consideró que el aumento al ingreso de los trabajadores para 2024 podría tener una incidencia mínima en la formación de precios en bienes y servicios.

“Es cierto que el porcentaje de población que recibe el salario mínimo tampoco es tan importante como para que tenga una incidencia (en la inflación), pero sí complica”, agregó el experto de HR Ratings.

“En las administraciones previas cuando se hablaba de un incremento del salario mínimo era un rotundo no, porque si no estaba ligado a la productividad no se debía tocar prácticamente el salario”, añadió el economista.

Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su sexenio fue duplicar en términos reales, es decir, después de la inflación, el salario mínimo de los mexicanos, que para entonces era de apenas 88 pesos diarios.

El pasado 1 de diciembre, el gobierno federal anunció un acuerdo entre obreros y patrones para incrementar 20 por ciento al salario mínimo general, pasando de 207.44 a 248.93 pesos diarios o alrededor de siete mil 467 pesos mensuales.

"Esto no sucedía desde hace 50 años cuando menos, por eso digo que es histórico. Es necesario agradecer el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, sobre todo de este último, porque ellos aceptan el incremento. Es decir, hubo un acuerdo, el incremento se lleva a cabo por consenso", dijo el Presidente ese día.

Previo a su aprobación, organismos empresariales advirtieron que un aumento de esta magnitud era algo muy complicado para los empleadores dado los costos operativos o tributarios que ya tenían que absorber. Además, integrantes del Banco de México (Banxico) han advertido que los aumentos salariales no necesariamente se traducen en una mejora para el bienestar de la gente, pero sí tiene un efecto directo sobre la inflación, lo que a su vez incide sobre la política monetaria.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que hasta el cierre de octubre poco más de 20 millones 12 mil mexicanos con un empleo formal ganaron hasta un salario mínimo, 7.7 por ciento menos frente al mismo lapso del año pasado.

Hacia finales de 2024, la agencia calificadora espera que la inflación general anual en el país se ubique en un nivel de 4.05 por ciento, por arriba del objetivo central del Banco de México (Banxico) que es de tres por ciento.