Medio millón de trabajadores en plataformas digitales en México no tienen derechos laborales

Debe concretarse la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) en materia de plataformas digitales, que quedó pendiente desde el año pasado. En México más de medio millón de personas trabajadoras de conducción y reparto no cuentan con derechos laborales ni se reconoce su relación laboral desde hace 10 años. Son invisibles.

Además, debe legislarse con perspectiva de género, ya que el 10 por ciento de los trabajadores de estas plataformas son mujeres y se encuentran en mayor desventaja, demandó Kruskaya Hidalgo, especialista de Organización del Centro de Solidaridad.

En entrevista enfatizó que es la demanda de mujeres trabajadoras de reparto y conducción, porque en México y América Latina y no solo, estas plataformas digitales implantan un modelo de desregulación del trabajo, desregulación financiera y del mercado.

Y esto se repite en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y México, donde las y los trabajadores digitales no cuentan con derechos laborales ni reconocimiento de la relación laboral, lo que pone en gran vulnerabilidad a este grupo de trabajadores.

Es decir, no se reconoce la relación laboral en las plataformas digitales que registran altas sumas millonarias cada año en varias partes del mundo; pero no reconocen a sus trabajadores, no firman contrato laboral y por ende no tienen seguridad social ni ninguna prestación de ley, dijo a El Sol de México.

Se trata de las muy conocidas por toda la sociedad: Uber, Didi, Cabify, Globo, etc, y todas manejan un sistema de mercado muy parecido que no reconoce su relación laboral con sus repartidores y conductores. “Justo la semana pasada Uber cumplió 10 años de presencia en México”, dijo.

En abril de este año se hizo un estudio de condiciones laborales de las Plataformas Digitales en México. Y en el Foro Internacional “Alza la voz. Trabajo digital y género rumbo a una agenda global”, se buscó visibilizar con este encuentro de mujeres el impacto que tiene este modelo económico.

Se invitó a mujeres con liderazgo en sus sindicatos y no es menor en un sector tan masculinizado como es el de reparto y conducción que sean mujeres que lideren la lucha por la regularización en Colombia, Argentina, en Brasil, Ecuador y demás países, refirió.

¿En ese mundo masculinizado, las mujeres qué lugar ocupan?

-Las mujeres ocupan el 10% más o menos en el sector de reparto, en algunos países hasta el 13%. Así oscila en América Latina. Sin embargo, en un contexto de ausencia de derechos laborales, de precarización laboral, las mujeres se ven aún más vulnerables por la estructura patriarcal y machista de los países y también por cuestiones de género, respondió a El Sol de México.

Por ejemplo, las mujeres no cuentan con licencia de maternidad, mucho menos de lactancia, ni con seguridad social. Con ninguna protección enfrentan los riesgos en el trabajo, como los accidentes de tránsito.

Y sí están embarazadas, la vulnerabilidad es aún mayor. Por otro lado, las plataformas digitales bloquean los perfiles de las mujeres que están embarazadas. Y bloquear un perfil significa que te discriminan por su condición de género y no respetan el derecho a la maternidad como se contempla en los Convenios Internacionales como los de la OIT.

¿Ante esta situación qué hace el Centro Solidaridad?

-El Centro Solidaridad apoya a sindicatos y alianzas de centrales sindicales. Este encuentro del sábado 21 al 24 de octubre no es menor, ya que sirvió para que mujeres de 7 países generaran 5 claves de género, aprobaron 5 puntos que deberán ser incluidos:

No discriminación, acoso ni violencia y por seguridad social y salud. Pero aparte, identificaron una hoja de ruta sobre demandas específicas tanto a la OIT como a las grandes corporaciones que lideran estas plataformas.

En una década se quintuplicaron

De la representante de la OIT en este Foro Internacional, Paz Arancibia, especialista senior regional de género y no discriminación para América Latina y el Caribe, dijo mencionó que en 10 años, los y las trabajadoras de plataforma se quintuplicaron en el mundo.

De acuerdo a la OIT son 124 millones. Y según el Banco Mundial son 400 millones de personas trabajadoras en esta modalidad, por lo que este organismo internacional tendrá una normatividad global para el 2026.

Explicó cuáles son los procesos que se vienen en las Naciones Unidas y cómo insertarse en esos debates.

¿Firmaron algo?

-Las compañeras del Encuentro están en negociaciones para que sus Centrales Sindicales los puedan ratificar y así estos 5 puntos clave puedan tener no solo el respaldo de los sindicatos locales sino las centrales sindicales de sus países.

Esto tomará un mes y a fines de noviembre ya tener todo este pliego petitorio con el apoyo de las centrales sindicales de cada país.

Fue valioso generar este espacio. “Para las y los trabajadores de plataformas digitales es de suma importancia el reconocimiento de sus derechos laborales, es decir que son trabajadores, porque ninguna regulación ni en México ni en el mundo que no reconozca que son trabajadores tiene garantizados sus derechos.

¿Parece que son invisibles?

-Exacto y es preocupante porque la delegada de OIT nos dijo que hay 124 millones de trabajadores de plataformas digitales en el mundo y el Banco Mundial considera 400 millones. Y según datos oficiales en México en 2021 había medio millón de trabajadores de conducción y reparto.

Sin embargo, sabemos que este número es mayor y este número solo contempla conducción y reparto, sin contar todo el mundo de aplicaciones, su número es mayor.

Se debe comprometer al Estado Mexicano a que regule los derechos de esta actividad

Recordó Kruskaya Hidalgo, que ya tienen 3, 4 años que trabajan como Centro de Solidaridad y apoyan el trabajo digital en México y América Latina.

El 24 de octubre, en México, Uber cumplió 10 años. Lo anunció en sus redes sociales; pero nunca se acercó a dialogar en todas las veces que se le invitó a foros, Y son 10 años que trabaja en México sin reconocer los derechos laborales de sus trabajadores.

En México el 10 por ciento de los trabajadores de plataformas digitales son mujeres. Hay que visibilizar esto.