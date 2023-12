Perfila AMLO que en los próximos 20 años el Tren Maya impulse empleos al sureste

“La idea es que podamos tener ingresos y empleo en toda esta región con la actividad turística, cultural y ecológica, eso es lo que veo hacia 20 años”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la inauguración del primer tramo del Tren Maya, desde la estación San Francisco de esta obra, en el estado de Campeche.

“Yo veo hacia delante, en 20 años, como punta de lanza del desarrollo, que no del crecimiento, veo el Turismo para el sureste. Recuerden que hay países que viven de eso o que tienen ingresos importantes por el desarrollo del turismo”, indicó.

Por lo anterior consideró que el Tren Maya “va a ayudar mucho” al desarrollo del país, mientras puso como ejemplo el caso de Cancún.

“Tenemos la experiencia de Cancún. Cuando inicia Cancún a principios de los años 70 del Siglo pasado, tiene 50 años, no era nada pura arena, polvo blanco. Se inició el proyecto y en 50 años —de todo el sureste y me atrevería decir de todo México—: es la zona con más crecimiento económico, al grado que todos del Sureste se protegieron en la época de más crisis económica, trasladándose al buscarse la vida a Cancún”.

Recalcó que de Cancún aterrizan y despegan 550 aviones diarios, por lo que dijo que también se pensó en inaugurar el aeropuerto de Tulum. El cual mencionó que es un aeródromo que va a ayudar a que no se sature más el aeropuerto de Cancún.

La ceremonia Inaugural del Tren Maya en Campeche pone inicio a la operatividad el transporte ferroviario. Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Propone AMLO crear paquetes turísticos a bajo costo para viajar por el Tren Maya

Al considerar que la actividad turística será una forma de desarrollo para el Sureste de México, el presidente invitó al público a visitar esta obra y prometió la creación de paquetes turísticos, así como bajos costos.

“Entonces es el turismo (es una forma de desarrollo). Yo invito a todos los que nos están viendo que vayan pensando (en venir), vamos a procurar que no sean excesivos los costos, porque sí es importante el turista extranjero, hay que atenderlo bien, porque el turismo es una actividad que genera riqueza y que tiene la ventaja que distribuye esa riqueza, que no es nada más al turista, sino de eso viven los hoteles, los restauranteros, los trabajadores, el Transporte, desde luego el comercio, profesionales del turismo. Entonces sí que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional y vamos a procurar que no haya costos elevados”, dijo el presidente.

Por esto pidió al director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano Águila, que mantenga el precio del pasaje del tren por debajo de el del autobús.

“Ya quedamos con el general Águila que el pasaje en el tren va a estar siempre, aunque sea poquito, porque es bendito, siempre abajo del autobús, para los Mexicanos, para los campechanos, para los tabasqueños, sonorenses, guerrerenses, los que quieran venir, y se van a ir preparando paquetes, por que es el tren, pero también los aeropuertos, los hoteles (los que hay que visitar)”.

Subrayó que el Tren y la infraestructura a su alrededor permitirá gozar de la riqueza natural, cultural y turística de la zona

“Entonces eso es lo que significa hacer esta obra, es comunicar las antiguas ciudades mayas, pero por si fuese poco en dónde hay la flora y la fauna nativa que hay en esta región, sólo en el Amazonas, nada más y en especies nativas hay algo único, excepcional que no se conoce y agréguenle las playas del Caribe y la fraternidad, la hospitalidad y la nobleza del pueblo, pues es un paraíso. Eso es lo más importante, tenemos muchos que ofrecer al mundo”, puntualizó.

En la ceremonia inaugural del Tren Maya estuvieron presentes el Presidente de la república y otros personajes políticos. Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

El petróleo en México se agota

Durante su conferencia, el tabasqueño expuso que en el Sureste existen recursos naturales como el petróleo, pero recordó que es un recurso no renovable que se está agotando.

“Todavía de aquí del sureste se extraen como el 70% o el 80% de todo el petróleo que se produce en México, ya no es lo que aportaba Cantarell hace 20 años: 2 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora, por una producción irracional, descuidada por los tiempos de la corrupción, pues aporta 150 mil barriles y, ahora sí en adelante pues tenemos que cuidar el petróleo y ya no se puede estar pensando que en el mediano o largo plazo el petróleo va a ser palanca para el desarrollo, como todavía lo es. Pero eso va a llegar a un límite y tenemos que estar pesando en las nuevas generaciones”, dijo el presidente.

México está en crisis hídrica reconoce AMLO

El jefe del ejecutivo reconoció que México padece una crisis de agua, principalmente en el Norte, por lo que destacó que en el Sureste se cuenta con el 70% de líquido del país y este recurso debe ser aprovechado para que sea otro pilar de desarrollo en México.

“Otro recurso en el que se tiene que estar pensando en el sureste es el agua. En nuestro país tenemos una crisis en algunas regiones por falta de agua y el 70% de agua, subterránea, superficial, está en el sureste: 70% es otro recurso”.

Añadió que en 20 años el agua del sureste permitirá que la región se siga desarrollando.