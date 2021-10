WhatsApp, Facebook e Instagram se caen y dejan a miles sin servicio

El servicio de mensajería de WhatsApp, así como la red de Facebook e Instagram han dejado de funcionar en varias partes del mundo.

De acuerdo con el sitio www.downdetector.com, las aplicaciones están fallando y no se puede acceder a su servicio.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021 User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021 User reports indicate Instagram is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Debido a que las tres redes sociales se encuentran conectadas, la falla se reporta de igual forma en todas sus plataformas, donde al parecer más de 14 mil usuarios están siendo afectados por esta caída en el sistema.

Por medio de sus cuentas oficiales de Twitter, WhatsApp, Facebook e Instagram señalaron que ya estaban al tanto de las fallas en sus aplicaciones y que ya se encontraban trabajando en ello para restablecer el servicio.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021 We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021 Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

El sitio Downdetector mostraba cortes en México y también en otras áreas densamente pobladas como Washington y París.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que dichas aplicaciones están fallando.

Error épico, Facebook se borró de internet

El experto en ciberseguridad Kevin Beaumon explicó por medio de su cuenta de Twitter, un poco sobre el fallo de la famosa red social asegurando que en términos simples, en lo que respecta a Internet, "Facebook dejó de existir".

"Este parece un error de configuración bastante épico, Facebook básicamente no existe en Internet en este momento. Incluso sus rangos de servidores de nombres autorizados han sido retirados de BGP", escribió el experto en su cuenta oficial.

This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now.



Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn. — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) October 4, 2021

La interrupción se produce un día después de que la experta Frances Hagen y exempleada de Facebook, revelara en una entrevista televisiva que ella había filtrado documentos a las autoridades, alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños.