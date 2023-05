Abren los expedientes secretos de Jaime Maussan

Jaime Maussan, uno de los más insistentes y especializados periodistas del fenómeno OVNI en nuestro país, está de vuelta para abrir su gaveta de investigaciones, durante la nueva serie de History, Los expedientes secretos con Jaime Maussan, donde se revisarán varios de los casos más relevantes que ha documentado a lo largo de 30 años de carrera.

“Estoy realmente emocionado ante la posibilidad de presentar lo que considero un verdadero legado de mi parte, que es lo que da el fundamento y sustento para presentar estas investigaciones como auténticas. No se trata de ciencia ficción sino de una realidad que está ocurriendo en nuestro tiempo y nuestro espacio.

“Hemos observado cómo, en los últimos meses en los Estados Unidos, finalmente el Congreso de esa nación, científicos, como son los de Harvard, testigos claves e incluso medios de comunicación han terminado por aceptar la realidad de que no estamos solos”, dijo el periodista en conferencia y aseguró que en caso de que el gobierno estadounidense reconozca estos sucesos, tendría consecuencias graves, pues aceptarían también que han mentido y que se han dedicado a acabar con las vidas y carreras de varios investigadores a los que hicieron perder su credibilidad.

LOS CASOS Y MATERIAL POCO CONOCIDO

Tras revisar los archivos de Jaime Maussan, el canal History seleccionó, ocho casos, entre los que resaltan varios que marcaron la historia del fenómeno OVNI a nivel internacional, pero también localmente. Entre ellos, se encuentra el primer caso oficial desclasificado de México, cuyas pruebas fueron dadas a Maussan, según él mismo, por parte de autoridades de la Secretaría de la Defensa durante el gobierno de Vicente Fox. En él se habla de cómo en 2004 un avión de la Fuerza Aérea tuvo un encuentro con OVNIS.

Otro de los capítulos habla de los misteriosos avistamientos de supuestas naves extraterrestres sobre edificios gubernamentales tanto de Estados Unidos como de Rusia y otros países durante periodos de conflictos bélicos o pruebas de misiles atómicos; así como los avistamientos de diferentes tipos de naves cercanas a la Estación Espacial Internacional que han puesto en jaque a especialistas de la NASA, quienes eluden el tema, a pesar de que los videos que documentan esos hechos han sido gravados por la misma estación y compartidos en tiempo real por Internet.

También se revisitarán las diferentes apariciones en el volcán Popocatépetl; los encuentros registrados tanto por pobladores como por marinos en la localidad de la Rumorosa, cercana a Baja California, Tijuana y San Diego; así como la desclasificación de casos por parte de Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

En entrevista con El Sol de México, el especialista abunda:“Estos temas ya los llegué a mencionar en mis programas, pero no de una manera tan extensa ni tan profunda. Antes a estas investigaciones no les podía dar más de 18 minutos, por el tiempo en televisión, mientras que ahora esta oportunidad con History me permite casi triplicar el tiempo, por lo que son más completas, con varios detalles que son muy importantes y sin que omitamos nada”.

A 30 años de haber incursionado en la investigación, Maussan afirma que su carrera le ha significado la oportunidad de formar parte de la discusión de un fenómeno que definirá nuestros tiempos.

“Este era un tema de esos que destruía carreras periodísticas, pero afortunadamente conmigo no fue así. El que me haya mantenido en los medios de comunicación, a veces con mis propios recursos, fue, creo yo, lo que me ayudó a mantener la credibilidad. Así, ahora, 30 después, escuchar a varios reconocer que Maussan tenía razón es muy satisfactorio, pues como periodista y como persona no he faltado a mi obligación, aunque me pueda afectar”, comentó

Si bien Maussan asegura que su legado son las decenas de investigaciones sobe OVNIS que ha realizado después de todo este tiempo, también reconoce con orgullo que ha generado una cierta escuela periodística sobre este fenómeno a través de los distintos programas que ha conducido, como Tercer milenio o 60 minutos, además de su labor en redes sociales.

“Yo sólo espero que esto haya servido de algo, que sepan que me he mantenido como una persona honesta y completamente incorruptible. Es algo que le prometí a mi padre y que he cumplido hasta el día de hoy”, finaliza.

Los expedientes secretos con Jaime Maussan estrenará un capítulo cada viernes a las 22:40 horas en History.