Carla Morrison refleja en su disco El renacimiento el arte de vivir

Carla Morrison se siente reflejada con la idea de ver el arte desde otro ángulo, pues considera que éste puede encontrarse hasta en las cosas más simples.

“La salud es un arte en el aspecto de que debemos cuidarnos, querernos, y darnos amor propio”, comenta en entrevista vía Zoom, al referirse a las distintas expresiones que descubrió mientras preparaba su más reciente disco, El renacimiento.

“Encontré un amor profundo por las plantas, porque desde siempre había querido un jardín y cuando me mudé a Los Ángeles tuve uno; cocinar o cuidar mi piel, en todas estas cosas que nunca había hecho”.

Y es que este material, conformado por once temas de su autoría, surgió a partir de una conexión con el movimiento renacentista que sintió durante su visita a algunos museos de Europa, y a la vez muestra el momento que la cantante vive actualmente.

“Se me ocurrió porque estoy renaciendo, tomando las riendas de mi vida y las riendas de las cosas que quiero hacer, ya quiero vivir mi arte de otra manera y componer de forma distinta, sentirme diferente. Tenía mucho que ver con mi renacimiento, y veía en las pinturas de los museos de París, por ejemplo esa etapa que me puse a estudiar y me pareció precioso”.

Para aterrizar el concepto en los videos de los sencillos contó con la colaboración del director francés Colin Solal, quien la guió para el trabajo visual de los cuatro actos del álbum.

Foto: Cortesía | Esteban Calderón

Este proceso fue algo que Carla no se tomó a la ligera, pues para ella es muy importante brindar a sus fans piezas que no se limiten a lo musical, sino que muestren el trabajo que hubo detrás de su realización.

“Todo tiene un por qué, pensar en la colorimetría, en lo que va a decir la gente y qué van a escuchar, por qué van a pagar un boleto para venir a verte. Es interesante pensar un mensaje para los videos”, dijo.

Uno de los temas que le costó más trabajo fue Ansiedad, pues es un padecimiento que ella vive todos los días, y según describe, le cuesta entender cómo funciona, porque es algo automático en su persona.

“A la hora de componer trato de pensar en lo que quisiera hacer como persona, lo que quisiera escuchar mi público, que en este caso son mis padres y la gente que ha seguido mi carrera, un poco honrando lo que ellos esperarían, y honrando lo que a mí me gusta y disfruto cantando arriba del escenario. Siempre que he sido leal a mis pensamientos y emociones termina funcionando”.

Actualmente Carla se encuentra enfocada al cien por ciento en la gira promocional de este material. También está trabajando en componer para otros artistas, que sin revelar nombres adelantó que se trata de grandes figuras de la música, lo que representa un sueño hecho realidad para ella, porque entró a la industria con esa meta.

Con el material de su nuevos disco, Carla Morrison ofrecerá tres conciertos en el Teatro Metropólitan los próximos 30 y 31 de agosto, y el 7 de septiembre.