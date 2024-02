Desde Jay-Z hasta Jimmy Kimmel, los famosos se reúnen en el Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos más relevantes en Estados Unidos, lo que queda claro en la cantidad de personalidades que se reúnen cada año en el estadio que alberga el evento, este año en Las Vegas.

Desde hace semanas, las miradas estaban puestas en Taylor Swift y la posibilidad que la cantante se perdiera el partido donde su novio, Travis Kelce, podría coronarse junto a Kansas City.

Sin embargo, después de presentarse en Tokio, Japón, la cantante viajó en su jet privado hacia EU y consiguió estar presente para ver el enfrentamiento contra San Francisco.

En el estadio las cámaras de asistentes y las de la propia liga captaron a Swift en varios momentos durante su llegada al Allegiant Stadium.

Ya en su palco, junto a la intérprete se vio a la actriz Blake Lively, que a lo largo de la temporada, desde que inició la relación entre Swift y Kelce, ha asistido a varios partidos.

Blake Lively junto a Taylor Swift en el Super Bowl. Foto: Reuters

Justo debajo del palco donde se encuentran Taylor Swift y Blake Lively se pudo ver a la también cantante Lana del Rey, a quien la intérprete de "Cruel Summer" saludó.

Lana del Rey y Taylor Swift saludándose durante el Super Bowl. Foto: AFP

Otra de las personalidades que llamó la atención de las cámaras en el Super Bowl fue Justin Bieber, quien sonaba entre los rumores para acompañar a Usher en el show de medio tiempo. El canadiense asistió al evento acompañado de su esposa, Hailey Bieber, y Kendall Jenner.

Baby, baby... Justin Bieber está en el Super Bowl y la gente se le entregó por completo 😍



📸: @Alvarojzo



pic.twitter.com/IH12jC7Oy1 — Esto en Línea (@estoenlinea) February 12, 2024

En las gradas también se pudo ver a los basquetbolistas Shaquille O'Neal y Lebron James, además de al presentador de televisión Jimmy Kimmel.

LeBron James e Shaquille O'Neal estão presentes no Super Bowl pic.twitter.com/hJw2BYD52C — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) February 11, 2024
ESPN broadcast picking out Jimmy Kimmel at the #Superbowl not once but twice... a not so subtle message? #NFL pic.twitter.com/KF82NPpJx7 — Mark Gottlieb (@MarkGottlieb) February 12, 2024

Lejos de los palcos, el rapero Jay-Z pasó unos momentos junto a su hija en el campo antes de que arrancara el Super Bowl LVIII. También en el emparrillado se pudo ver al actor Paul Rudd.

Jay-Z estuvo en el campo del Allegiant Stadium antes de que arrancara el Supr Bowl. Foto: Reuters