Alexander Hacha revive el sonido de los 80

Alexander Acha siempre había soñado con adaptar al español las canciones italianas que solía escuchar en su niñez, con la finalidad de que el público hispano las pudiera disfrutar. Esa meta se cumple con el estreno de su EP Las italianas de verano, que se compone por cinco temas de la autoría de Claudio Baglioni.

“Son las que escuchaba desde niño, y siempre me conmovieron y me emocionaron”, contó el intérprete, a su paso por la alfombra roja del showcase Best New Artist del Latin Grammy, que ofreció el grupo Matisse en la Ciudad de México.

Según explica, los temas fueron traducidos de forma literal por una persona que habla los dos idiomas, para que él pudiera adaptar las letras al español. Para el cantante ha sido muy grato este proceso, pues lo hizo sentir “mucha nostalgia, mucho sentimiento, siempre han sido canciones que me han hecho vibrar muchísimo”.

Las canciones que grabó en este nuevo proyecto son Y tú…, Un poco más, La vida ahora, Haciendo camino y Por el mundo.

APLAUDE LA UNIDAD EN LA MÚSICA

Alexander Acha aprovechó la ocasión para destacar el auge que ha tenido últimamente la música latina, especialmente aquella hecha por artistas mexicanos. “La música regional y la música mexicana ha inundado, se ha desbordado, y está permeando en muchos ámbitos”, señaló.

En su opinión, la unidad entre intérpretes ha permitido este crecimiento, pues ha dado pie a fusiones de géneros, que llegan a oídos de distintos tipos de público. “Me encanta el respeto que hay entre artistas. Tú haces reguetón, yo hago pop, tú haces urbano, haces regional o corrido tumbado, todos se respetan y están abiertos a importar, percibir, disfrutar, admirar o reconocer lo valioso que hay en los otros géneros, y eso ha enriquecido mucho la música latina”, finalizó el cantautor.

Además del lanzamiento de su EP, adelantó que ya trabaja en una colaboración que verá la luz muy pronto, y ya se prepara para presentarse en El Cantoral, el próximo sábado 12 de agosto.