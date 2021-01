Angélica Aragón desea suerte a Mayrín en nueva versión de Mirada de mujer

El personaje de María Inés en la telenovela Mirada de mujer es uno de los más importantes en la carrera de Angélica Aragón, quien hizo historia al dar vida a una mujer que a sus 50 años en medio de una crisis personal, sufre el abandono de su esposo, pero logra encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella.

Este 2021, Televisa prepara una nueva versión del melodrama 24 años después de la que estreno TV Azteca en 1997 y a 14 de la recreación de Telemundo, Victoria, que protagonizó Victoria Ruffo.

La nueva entrega lleva por nombre Si nos dejan y será protagonizada por Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez.

“Mayrín es una belleza espectacular, tiene una personalidad muy accesible, ella va a poder interpretar el papel de María Inés que fue para mi muy importante”, comentó Angélica Aragón, sin embargo, mencionó “lo que me preocupa es quién va a interpretar el papel de Ari Telch, porque ella es una asalta cunas en la historia”, dijo sonriente.

Señaló que no le gustaría que pasará como la versión que se hizo Telemundo en 2007 con Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche, donde “Mauricio siempre ha sido un traga años y no se veía bien como su pareja joven, hasta más grande se veía ella, eso me preocupa”.

En el caso de Eduardo Yánez, quien dará vida al personaje que interpretó Fernando Luján, para Angélica es un actor muy formal que le dará una presencia fuerte al papel. “Como actor, la relación con el marido es mucho más fácil, lo que me parece más delicado es el otro, Eso ya se vuelve otra historia”.

Angélica Aragón presentará por primera vez después de todo este tiempo que lleva de encierro, la obra de teatro Réquiem para Jesús crucificado, que desde hace 12 años presenta en Semana Santa y como el año pasado no se pudo hacer, ahora será un streaming grabado.

Será la primera vez que trabajará a tres cámaras, sin público, en un foro y con todo el ánimo de que los espectadores la disfruten la historia que engloba la vida de Jesucristo.

“El texto es muy interesante, sólo son cuatro personajes, San Pedro, Juan y María Magdalena que representó yo, se iba hacer en San Luis Potosí, pero ahora será virtual, no en vivo y para mí es la primera vez”, dijo en una video entrevista.