Cecilia Toussaint lanza Cromático, su primer álbum en cinco años

La independencia tiene un costo. Y en 44 años de carrera, Cecilia Toussaint lo ha pagado con creces. Incluso pensó en “tirar la toalla” allá por 2003, pero un ángel llegó a su vida: Consuelito Velázquez. Inspirada por las canciones de la compositora, grabó en 2004 Para mi… Consuelo, 100 años de Consuelo y quedó inconcluso un tercer disco. Gracias a ella, en 2016 pisó por primera vez el teatro de Bellas Artes, en un tributo a la vida y obra de la autora de Bésame mucho.

“Para mi…Consuelo, es un homenaje en vida de Consuelito Velázquez, tuve la fortuna que ella aceptara conocerme y trabajar conmigo durante muchos meses, se hizo una relación de cariño y respeto”, dice Cecilia Toussaint en entrevista con El Sol de México.

Los años previos a su encuentro con Consuelito Velázquez, desarrolló otros proyectos independientes, como las canciones para niños, que grabó a partir de un espectáculo que montó al lado del pianista Héctor Infanzón, basado en la música que ella, Jaime López y Óscar Chávez grabaron para el primer video de animación del cineasta Paul Leduc.

Tras años de grabar los temas de Jaime López, su compositor de cabecera, también grabó a autores contemporáneos como Vico Gutiérrez y se animó con sus propias composiciones. Cromático (2020) es su más reciente álbum de estudio, el número 17 de su carrera.

Disponible en plataformas digitales, Cromático fue producido por su hijo Julián André, su esposo Alfonso André, Jorge Chacón y Adrián Guevara. “Es un proyecto largamente acariciado, platicamos varias veces mis músicos y yo y por fin el año pasado lo concretamos. Desde un inicio tuvimos ganas de mostrar mi versatilidad como intérprete, como músico y mi gusto personal. Fuimos trabajando cada canción con su propio universo sonoro, como un género distinto, son siete canciones que van del pop, al rock y rock progresivo”.

Vigente, a pesar de la pausa en los conciertos

Tanto la edición de su último álbum, como su participación en la telenovela Imperio de mentiras en 2020, son un regalo para la artista. “Poder seguir trabajando en una pandemia en la música y como actriz es un privilegio, al final de cuentas he hecho lo que he sentido que debo hacer, he podido desarrollarme en muchos espacios, son distintas facetas me apasionan, procuro hacerlas con todo el respeto y cariño que se merece la gente que lo recibe”.

Respecto a la ausencia de actividades en vivo, considera que “debemos seguir trabajando, utilizando las herramientas que se nos permite hoy en día. La prioridad es cuidarnos y hacernos conscientes que depende de nosotros que esto se alargue. A mí me sorprende mucho y me molesta que hay áreas que estamos frenadas y al mismo tiempo, muchísima gente en la calle, me ofende porque un sector muy grande del entretenimiento, estamos desempleados. Pero hay que trabajar como se pueda, no cerrar nuestra parte creativa, proponer y buscar mientras esto se resuelve para que podamos salir a trabajar en vivo”.

La actuación le permitió estar vigente en 2020, con el personaje Nieves Sandoval, “fue todo un reto, una mujer muy dura, muy diferente a los papeles que he hecho y trabajar en la pandemia aún más reto, todos nos sentimos orgullosos de haber sido parte de lmperio de mentiras y sacar el barco a flote”, comparte la artista, quien adelanta que ya le espera otra telenovela, además de lanzar su siguiente álbum, El lado sur de mi corazón en este 2021.