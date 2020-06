Creadores no deben entrar en pánico, deben ponerse a trabajar: Diego Luna

Replantearse el futuro para seguir creciendo y seguir conectando con las audiencias es la mejor forma que Diego Luna encuentra de enfrentar la crisis que en general sufre la industria del entretenimiento derivada de la pandemia del Covid-19.

“Tenemos la responsabilidad como creadores de no entrar en pánico, sino de seguir alcanzando audiencias. Cómo llegar a aquellos que en estos días necesitan ver nuestras películas y escuchar nuestras historitas”, señaló el actor en una charla virtual que sostuvo con Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el marco del We are one, fiesta fílmica que reúne vía online a 21 de los festivales más importantes del mundo.

“Te pongo el ejemplo de nuestro festival de documentales Ambulante, estábamos cumpliendo 15 años y tuvimos que cancelarlo, obviamente, pero se llevó a cabo de manera virtual y así encontramos la manera de llegar a nuestra audiencia y a los creadores”, explicó el actor durante la conversación que fue previamente grabada.

“Tenemos miedo de saber qué es lo que va a venir, pero no podemos paralizarnos, tenemos que encontrar la manera de transformar esto en mejores posibilidades. Para mí la pandemia lo que nos ha traído es la verdad sobre quiénes somos, es como tener una lupa con la que ahora estamos buscando la verdad y ver qué construimos en términos de comunidad, de economía, de cómo nos comunicamos y creo que es una gran oportunidad de replantearnos quienes queremos ser en el futuro”, dijo en la entrevista virtual.

EL PÚBLICO TIENE LA PALABRA

El protagonista de Rudo y cursi, comentó que encuentra en las plataformas de streaming, una nueva manera no sólo de llegar a más público, sino de que este sea tomado en cuenta para la generación de contenidos, por lo que también apeló a una corresponsabilidad sobre lo que se produce y se ofrece.

“En estos días se está cambiando la forma sobre lo que las plataformas piensan de nosotros, como audiencia podemos mandar el mensaje correcto, a través de aquello que buscamos y a lo que le damos click, con eso tenemos la responsabilidad de darle forma a lo que las plataformas están haciendo. Ya no podemos sólo culparlas por tener contenido terrible, porque nosotros lo estamos viendo”.

Luna asegura que esta conexión no sólo beneficia al consumidor, también abre nuevas posibilidades a los creadores. “Nos da la oportunidad de tener una relación más horizontal con el espectador y saber si lo que producimos conecta con este, pero hay que tener cuidado con esto porque no todo lo que sea popular tiene que hacerse o investigarse, debe haber un balance en este aspecto”.

Gael García, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, también salieron a relucir en esta conversación. La estrella de Star Wars asegura que cuando pide una opinión de su trabajo como director recurre en primera instancia a su padre, Alejandro Luna y después a su grupo de amigos.

“Ellos son muy generosos, siempre han tenido tiempo de sentarse y destruir de una manera positiva mis películas. Son muy rigurosos con el método, te confrontan con cada decisión que haces y te plantean las preguntas correctas. Siempre han estado ahí para mí y han sido mis editores, doctores, psiquiatras y todo lo demás”.

We Are One: A Global Film Festival, arrancó el pasado 29 de mayo de manera virtual y terminará el próximo 7 de junio. Se organizó a iniciativa del Festival de Cine de Tribeca y tiene disponible en línea y de manera gratuita cortos animados, largometrajes y charlas con destacados cineastas.