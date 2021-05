Geraldine Bazán habla de su personaje en la serie Falsa identidad

Aun cuando conocía tiempo atrás a su compañera la actriz Camila Sodi, Geraldine Bazán reforzó su amistad con ella en la serie Falsa Identidad.

“Coincidimos en muchos aspectos como amigas y mamás, incluso organizamos vacaciones con nuestros hijos y trabajar juntas en esta producción me dejó mucho aprendizaje”, afirma Bazán.

En entrevista virtual con El Sol de México, la actriz dijo que la serie de Telemundo Internacional cuya segunda temporada se estrenó recientemente en Netflix, también la convirtió en una experta en baile, al interpretar a una bailarina de un bar para caballeros llamado Babel.

“El personificar a Marlene, me sacó de mi zona de confort. Cada proyecto me deja mucho aprendizaje. Falsa identidad me deja muchas cosas, además de divertirme mucho en las grabaciones”.

Al participar en la primera temporada de 90 episodios, recuerda, “la historia en general es buena, además de abordar la violencia intrafamiliar se habla de narcotráfico, trata de blancas y maltrato en todos los aspectos. La serie es actual, porque las problemáticas que se abordan, tienen un alto índice en nuestro país”.

Bazán ahonda sobre Marlene quien tiene a su cuidado a su hermana menor: “Como otras, baila para sobrevivir, sabe diferentes tipos de coreografías. No era mi fuerte en el momento de actuar en Falsa identidad. Para mí fue un reto y a la vez me divertía muchísimo. El personaje trabaja mucho para que su hermana pueda tener mejores estudios".

Geraldine habla de sus nuevas actividades en la nueva normalidad. “Tengo un par de proyectos de televisión en puerta de los que sabré en el segundo semestre del año”, informa. Sin embargo, también está incursionando en el ámbito empresarial y altruismo, aunado a que está atenta a que su hija Elisa Marie, está actuando en la telenovela Si nos dejan.

“Mi mejor proyecto que cada instante lo renuevo es el de ser mamá, es el mejor proyecto de mi vida”, reiteró.