Javier Parisi recorre la vida musical de John Lennon

Javier Parisi tiene claro que la música que dejó John Lennon es para siempre, por eso desde hace más de una década la interpreta con fidelidad, emulando además de las canciones, la personalidad del cantautor inglés. Cuenta en entrevista con el Sol de México que descubrió a los Beatles a los ocho años y desde ese momento supo que su relación con Lennon y el Cuarteto de Liverpool sería algo especial en su vida.

“Me atrapó su música como si estuviera viviendo en los años 60. Me enamoré de los Beatles, los escuché por primera vez en casa, en un televisor, a partir de ese momento le pedí a mi madre estudiar guitarra. Después a los 18 años formé mi primera banda tributo a los Beatles”, narró el originario de Lanús, Argentina.

El cantante llega a la Ciudad de México para presentar el espectáculo John Lennon Live, que ha recorrido países como Filipinas, Finlandia, Suecia, Inglaterra, España y la mayor parte de Sudamérica. “Tengo muchas ganas de estar en México porque son muy beatlemaniacos, el público es muy intenso, muy cálido”, dijo.

“Es un espectáculo donde es como si John contara su historia musical en las distintas etapas, la beatlemanía, la psicodelia y también la era como solista, pero no va en orden cronológico, entonces las personas no saben cuál es la próxima canción. Toca los momentos emocionales de Lennon donde la gente va a encontrarse con clásicos y con canciones que lamentablemente no pudo tocar en vivo”.

Javier Parisi aseguró que el concierto está dedicado a los fans de antaño de John Lennon, sin embargo también representa una oportunidad para adentrarse por primera vez a su legado, especialmente las nuevas generaciones, en las que él se ve reflejado.

“Es lo que me reconforta, yo ser ese canal para que los jóvenes se encuentren con su música es muy lindo. También a los conciertos van chicos muy pequeños con sus padres, me ha tocado que van ido niños vestidos con los trajes del álbum Sgt. Pepper's. Cuando logro eso mi trabajo ya está realizado”, comentó.

El proceso de personificar a John Lennon ha sido difícil, pues el trabajo que Parisi desempeña no sólo se ha quedado en el parecido físico, sino que también involucra actuación, registro vocal y maquillaje. “Lo que me ha llevado más tiempo es el lenguaje corporal, sus movimientos, me ayudó mucho estar viviendo con los familiares de John en Inglaterra”, aseguró.

En 2018 Javier Parisi tuvo su primer acercamiento con la familia Lennon, cuando compró una gorra a Helen Anderson, diseñadora y amiga de John. En la prenda venía una nota que pedía que el cliente se tomara una fotografía usándola y se la mostrara. Después de que Parisi lo hiciera, la diseñadora quedó tan sorprendida que la compartió con Julian Lennon.

“Decía que no podía creer que me pareciera tanto a su padre, lo vio como un hecho artístico”, explicó Parisi. A partir de ese momento se formó una amistad que perdura hasta el día de hoy.

John Lennon Live llegará a la Ciudad de México el próximo 10 de noviembre en el Centro Cultural Ollin Yoliztli y un día después en el Teatro Centenario de Tlalnepantla, ambos conciertos se llevarán a cabo a las 20:30 horas.