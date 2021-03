Mane de la Parra pide valorar a la familia

Mane de la Parra, protagonista de Qué le pasa a mi familia?, de la producción de Juan Osorio, afirma que actualmente lograr que una telenovela sea exitosa es todo un reto y es la historia la que debe atraer al público.

“Los protagonistas nunca serán ni los responsables del triunfo, ni el fracaso de un producto. Somos un elemento más de una producción enorme de muchas personas que trabajan en conjunto.

“Si una película o telenovela es un éxito no es porque el protagonista gustó o no, es porque la historia atrapó al televidente. Hay gente talentosa y gente que no. Los artistas somos un medio importante, pero no somos los que definimos el éxito, sino el director de escena y el productor ejecutivo. Nosotros sólo recibimos órdenes y las acatamos”, afirma.

De la Parra, quien interpreta a la pareja sentimental de Eva Cedeño, Regina; habla de su caracterización como Patricio Iturbide, hijo del empresario Carlos Iturbide (Julián Gil):

“Mi personaje es bueno; es una persona que en muchas ocasiones se enoja, ha sufrido muchas ausencias en su vida, es una persona berrinchuda que realmente lo que necesita es amor, no ha sido una persona amada, no es malo. Y es a través del amor de Regina (Eva Cedeño) que logra cambiar, evolucionar y crecer”.

La trama en Qué le pasa a mi familia?, enaltece los valores de la familia, lo que para el actor es muy importante en estos tiempos.

“Me encanta poder divertir a la audiencia y que se manden mensajes positivos sobe todo en esta época tan difícil para todos por la pandemia.

“Esto nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de la unión familiar, de la labor de las madres, de la tolerancia entre familias, del cariño. Son temáticas, de las que todos nos podemos sentir bastante identificados”.

El actor y cantante, dice no identificarse ni en lo personal ni en lo profesional con el papel que interpreta.

“Patricio a diferencia de Mane, no es una persona tan extrovertida, ni tampoco lo veo cantando, pero nunca digas nunca porque todo puede pasar y más cuando el amor te cambia.

“Estaré dispuesto como Mane a cantar y tocar en el momento que me digan porque es mi pasión. Por ahora el personaje no lo hace”.

Del por qué recomienda Qué le pasa a mi familia?, dice: “Tienen que ver la telenovela porque es divertida, entretenida, no es pretenciosa de contar una historia inédita, sino que estamos contando muchas historias bonitas con mensajes positivos y a los que están en su casa les ayudará a hacer más ligera la pandemia ien”.

Mane de la Parra, cada 10 días hace streaming gratuito para sus seguidores.

“Sigo acercándome a mi público haciendo streaming de mis conciertos los subo a FaceBook live y YouTube live. Acaban de salir mis canciones de éxitos de Joan Sebastian, que les está yendo bien así como la serie de medley de Los grandes a mi manera. Viene más música, más canciones y estoy agradecido con estos proyectos que se compensan con la ausencia presencial de la audiencia”.