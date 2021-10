Chiquis Rivera Sigue su carrera con la mirada hacia el frente

Tras casi 10 años de carrera, en noviembre de 2020 la cantante Chiquis obtuvo su primer Latin Grammy, gracias a su disco “Playlist”. Este logró no hizo más que motivarla para seguir abriendo paso a otras mujeres dentro del género de banda, y especialmente continuar con su propio camino musical.

“Cada que veo mi Grammy me da tanta alegría y orgullo de poder representar a la mujer en mi género, regional mexicano. Ha sido un poquito más difícil para nosotras, pero hay tanto talento femenino, y algunas de ellas son mis amigas, las respeto y admiro muchísimo, y siento que ahí vamos. Es muy importante trabajar juntas, es tiempo de ayudarnos la una a la otra”, plática a El Sol de México.

Gossip Victoria La Mala graba a dueto con Chiquis Rivera el tema "Sexo Débil"

La también compositora externó su alegría por inspirar a sus fans a través de su música, pues opina que si bien es correcto sentir dolor, siempre hay que sabernos levantar y retomar nuestra rutina con la frente en alto.

“Eso es lo que más me llena, porque sí hay un dolor, pero luego para arriba. Me gusta mucho empoderar a la mujer, porque he pasado por muchas cosas, y siempre digo 'si yo puedo, ustedes también pueden'”.

La cantante alista el lanzamiento de su próximo disco, del cual publicó recientemente el primer sencillo, Mi problema, un cover de Marisela que conoció a través de su madre cuando era tan sólo una adolescente. Además de ser una exploración musical para ella, este sencillo representa una manera de seguir conectando con Jenni, quien la acercó al trabajo de La dama de hierro.

“Es una canción muy especial para mi corazón, un recuerdo muy bonito con mi mamá, porque ella era súper fan de Marisela”, platicó. “A los 12 años cantaba esta canción como si estuviera sufriendo el peor dolor de toda mi vida, sin saber que realmente no era nada. En ese entonces no sé qué me imaginaba con esta letra, llegó un momento en mi vida, en que sí sufrí algo muy difícil, y la escuchaba todos los días todos los días. Así me vino la idea de grabarla”.

Además de este proyecto, la cantante terminó recientemente de escribir su tercer libro, titulado Unstoppable: How I Found my strength through love and loss, en el que aborda todo lo que atravesó tras el fallecimiento de su mamá, en 2012, pasando desde el haber tenido que asumir un rol materno ante sus hermanos, hasta su fallido matrimonio con Lorenzo Méndez, con quien estuvo casada alrededor de un año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Éste es la tercera obra de su carrera, y es una especie de continuación de Forgiveness (lanzado en 2015), con el que rebasó las 450 mil copias vendidas. Chiquis comparte que el proceso de escribir le ha ayudado a sanar internamente, y a medida que avanzaba en los capítulos, se sentía más fuerte por haber superado todos los episodios oscuros de su vida.

“Hemos logrado mucho, hemos sobrevivido muchísimas cosas, y eso me da más fuerza. Mi primer libro fue el más difícil de toda mi vida, porque tenía que aclarar muchas cosas, y ahora este se me hace un poquito más fácil, porque ya se puede decir que estoy curtida en esto, pero igual es complicado tener que aclarar o hablar de ciertas cosas, pero es parte de mi vida. Es mi oportunidad de decir mi verdad”, señaló.