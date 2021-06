Victoria La Mala graba a dueto con Chiquis Rivera el tema "Sexo Débil"

Siete años le valió a la cantante y compositora mexicana Victoria La Mala colocar en el mercado de la música en plataformas digitales su primera producción debut Soy Mala.

La intérprete contó en esta producción con el apoyo de Chris Pérez, exesposo de Selena y Joe Ojeda, del grupo Los Dinos con los temas de su coautoría Tenme miedo en sonido power ballad y Nuestra tierra, un corrido de la lucha de los migrantes en Estados Unidos, pero su primer sencillo, Sexo débil, lo grabó con Chiquis Rivera.

Victoria, originaria de la Ciudad de México y residente de Los Ángeles, California desde hace 15 años, reconoce que gracias a la música regional mexicana fusionada con la urbana latina logró hacer amistad con Chiquis Rivera, quien al igual que ella son unas mujeres empoderadas en el mundo de la música a pesar de las piedras en el camino con las que se han topado.

“Con Chiquis que cuando grabamos la canción cada una lo hizo por su lado en el estudio plasmando su sentimiento y estilo; pero fue en el rodaje del videoclip cuando la conocí más y nos divertimos tanto al escenificar la canción”.

Además de intérprete, Victoria es coautora de las ocho canciones que conforman el EP Soy mala. “Hago una mezcla de sonidos: el regional mexicano con un poco de hip hop y urbano, con lo cual estoy dando mi esencia como artista y mujer.

Comenta que “a través de mis letras he logrado empoderar a las personas, es lo que a mí me gusta, las mujeres somos fuertes, poderosas y sencillas. Mis letras hablan de desamor y de las personas que en algunas ocasiones han tratado de hacerme daño y no les resulta”.

También colaboran en su disco Flor de Toloache, con el tema ranchero Nada de ti; Más tequila con MC Davo, en trap-banda; Pistola con Jenn Morell, una cumbia urbana; Todo lo que quieres con Aleman.