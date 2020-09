Con lo más sofisticado en tecnología, abren autocinema en Acapulco

Una pantalla de 24X14 metros, un proyector láser de mil lúmenes con capacidad de emisión 4k y sonido dolby de 7.1, esa es la tecnología de punta que el Autocinema Acapulco, le ofrece a los residentes y visitantes del puerto de Acapulco en un espacio designado en el estacionamiento del recinto ferial del resort Palacio Mundo Imperial que tiene una capacidad máxima de mil 800 autos y que para comodidad y excelente apreciación de la gente, se ha adaptado a una capacidad de 300 autos por función, ofreciendo una amplia gama de opciones para la apreciación cinematográfica.

“El autocine es por lo general un concepto retro, es acordarte de los viejos tiempos y de ir a ver Vaselina, Halloween, Back to the future y ese tipo de películas. Ahora incorporamos los estrenos que ya empiezan a salir, hace unos días tuvimos la premiere de Scooby Doo y próximamente presentaremos el estreno de New Mutants”, dijo en entrevista telefónica Rolando Miravete, gerente de Palacio Mundo Imperial.

Las funciones dentro de este espacio se programan de la siguiente manera: “Hay prácticamente una película distinta diaria, el autocinema opera de jueves a domingo siendo jueves y domingo una sola función, viernes y sábado una doble función, por lo general en los días que tenemos doble función la primera es un poquito más familiar y la segunda son de terror o de ese tipo. Los boletos se pueden adquirir directamente en taquilla o en la página web www.autocinemaimperial.com con un costo de 200 por auto, admitiendo un máximo de cuatro personas por unidad”, subrayó Miravete.

Para la seguridad de los cinéfilos, el establecimiento ha impuesto medidas sanitarias pensadas en evitar los contagios por Covid-19. “A tu llegada hay sistema de sanitización que se hace al coche, se le toma la temperatura a la gente que está en el vehículo antes de poder acceder al área de taquilla, hay personas con señalética y varitas luminosas indicando los lugares de estacionamiento y sólo si tienes que bajarte a los sanitarios, tienes que portar tu cubrebocas”, indicó Rolando Miravete, quien además resaltó bajo qué medidas trabaja el equipo que atiende el Autocinema Acapulco.

“Si deseas ordenar alimentos, nosotros vamos directamente a los vehículos a tomar la orden, mi equipo opera con guantes, cubre bocas, careta y goggles, además de que están bajo un riguroso proceso de lavado de manos cada media hora. Todo está diseñado de una manera muy controlada, estás dentro de tu coche no estás compartiendo espacio, aire ni nada con nadie”.

Rolando Miravete asegura que este proyecto no tiene pensado cancelarse una vez que la pandemia termine y que por el contrario, Palacio Mundo Imperial, abre la posibilidad de crear nuevas opciones de entretenimiento en este formato.

“Pensamos también traer auto conciertos y ese tipo de cosas, ahorita estamos buscando opciones porque tenemos el foro aquí, pero mientras no se libera en las oportunidades de poder tener espectáculos no los podemos echar andar y esta es una forma muy sana y muy segura de hacerlo”, concluyó el directivo.