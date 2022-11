Duren, el nuevo tema de Giovanny Ayala

Escrita en coautoría y grabada con Los Plebes del Rancho, Duren es el más reciente sencillo de Giovanny Ayala, una letra de dolor sobre una ruptura amorosa.

A su arribo a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM) se dijo doblemente contento porque fue nominado a los Premios de la Radio como Colaboración del Año con el tema de su inspiración ¿Quién se apunta?, en colaboración con Luis R. Conríquez.

“Llevo siete años de carrera, desde que me grabaron una canción y la oí en la radio”, cuenta en entrevista y sobre Duren, agregó: “Se las ofrecí porque ya había una amistad de tiempo atrás y ahora siento que evolucioné como artista. Duren, nació en los meses de pandemia y encierro, sí tuve temor del futuro, sí me pegó, porque no sólo veía que disminuye el dinero, sino que se me truncaron muchos proyectos por grabar en el estudio, estaba haciendo mucha música y no pudimos darle continuidad durante 24 meses”.

Para el nacido en Tijuana, Baja California; aunque radicado en Culiacán, Sinaloa, hacer canciones es parte de su naturaleza. “Las hago desde muy pequeño apenas comenzaba a leer y escribir, pero es en el 2016, con el tema Que se canse de llamar, la primera que Los Plebes del Rancho me grabaron que comenzó mi carrera”.

Giovanny afirmó que las colaboraciones son lo de hoy y a él le gustaría grabar con Yuridia, Edith Márquez, Ana Gabriel, o Ana Bárbara. “No descarto a Belinda, pero s i me dijeran las tres primeras que mencioné, no lo dudaría. No importa la edad o el color de piel, simplemente fusionamos talento, empezando que me gustan sus canciones, su estilo”.

Recordó que la letra de A cuánto me quedé (2020), está alcanzando casi 70 millones de visitas en las plataformas virtuales de música, pues él es un artista nacido en esta herramienta tecnológica para conocer temas populares del regional mexicano.