Édgar Vivar encuentra el amor en Mi Querida Herencia

El primer actor Édgar Vivar se mantiene vigente en la televisión abierta y por streaming con la serie de comedia Mi querida herencia en su tercera temporada, donde a su personaje El notario, lo ha flechado cupido.

“Sigo con mi personaje. Ahora, ya no voy a la residencia de Paul Stanley, (Charly), en plan de trabajo, sino que ahora mis intereses van más allá en el amor. Cúpido me flechó con Macaria, La nana Pilar”, detalla sobre su papel que podemos ver cada jueves de transmisiones por la noche en el canal Las Estrellas.

“Elías Solorio, el productor, le está dando un plus a mi personaje dentro de la trama. Ya tengo un interés más personal para seguir visitando a Pilar continúamente . El notario, vive una serie de emociones ya que ahora su corazón palpita al verla.

“Ella, incuestionablemente al ser muy observadora se va a dar cuenta de mis nuevas intensiones en la residencia. Lo chistoso de esto es que El notario, buscará conquistar su corazón”, dijo Vivar en entrevista con El Sol de México.

Al igual que sus compañeros de reparto Roxana Castellanos y Paul Stanley, el actor habló de la pérdida física del primer actor Patricio Castillo. “Un gran y entrañable amigo, compañero, un ser humano bondadoso, muy bueno, noble, lleno de sinceridad, con una conversación amena cuando solíamos cenar luego de terminar la obra de teatro representada en ese momento.

“Sólo puedo decir de él cosas bonitas. Yo tuve la enorme fortuna de compartir obras de teatro con él. No sólo en televisión con Mi querida herencia, sino en otros más. De las últimas obras fue Caballeros en el Teatro del Bosque. Lamento mucho su partida”.

Vivar lamenta que en ocasiones sus trabajos audiovisuales, no llegan a las televisoras locales de países como Brasil: “No a todos los países llegan mis trabajos. Mis fans están muy ilusionados y la verdad eso me halaga mucho. De alguna manera me siguen y les sigue interesando mi trabajo de actuación lo cual es muy hermoso. Brasil, es un gran mercado para mí desde El chavo del ocho. La situación económica ahí está muy bien. No sé cómo se maneja la distribución en el mercado. Siempre mis fans brasileños, están interesados y bueno, a través de la plataforma digital, también llegó, lo cual me da mucha ilusión que se transmita aparte de las televisoras locales de cada país”, detalla en la charla.