Fanny Lu adapta a su estilo el género ranchero

Fanny Lu se siente muy cercana a México, y en su nuevo sencillo, titulado Lo que te perdiste, decidió incursionar en un género propio de nuestro país, que le permitió adentrarse en la prosa: el regional. Lo que más disfrutó fue ver como las trompetas mexicanas se combinaban con el sonido del acordeón, y en entrevista con El Sol de México, habló sobre esta aventura.

"Siempre he admirado a la distancia algunos géneros, como la salsa, soy caleña, nos encanta la salsa, pero siempre he sido resistente a interpretarla, porque siento que pertenecen a los del género. Lo mismo me pasa con la ranchera, sin embargo la fusión me ha permitido entender que los géneros son universales y es lindo contagiarte de ellos, para que tu música crezca y se recree con otras cosas", comentó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La cantante resaltó que este gusto por los ritmos mexicanos no surgió de repente, pues Colombia y nuestro país siempre han estado hermanados musicalmente, ella creció con canciones de José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante; mientras que de esta generación reconoció a Christian Nodal y Espinoza Paz.

El tener esa amplia gama de referentes le permitió percatarse de lo rico que es el regional, al poder ser romántico pero divertido por igual. Por ello, es un gusto para ella incorporar esos sonidos en su trabajo, y darle su toque personal.

"Es un género muy profundo, de muchos vibratos, aunque los artistas nuevos son más auténticos. Mi tema no es ranchera propiamente, pero lo regional también te permite ser natural en la cantada, entonces quería mezclar esos dos mundos de lograr la interpretación con estos finales largos, pero incorporarle mi estilo más tranquilo".

CELEBRA A LAS MUJERES

Fanny mencionó que más mujeres y los niños han sido su público desde hace varios años, y la cercanía con ellos le ha resultado muy entrañable. Siempre que se sienta a componer, se asegura de resumir sus historias en las canciones, y para celebrar esa cercanía, prepara un concierto dedicado a ellas, donde promete tener "una charla cantada" con sus seguidoras.

"Es una gran ventaja que las mujeres te quieran, porque siempre hablan de su cercanía con los artistas masculinos", dijo. "Cuándo una mujer te quiere, te apoya y te da su corazón, y ese ha sido mi caso. Siempre que me siento a componer pienso en nuestras situaciones compartidas, e historias comunes. Estamos haciendo un lindo libreto, combinado con las canciones, quiero que sea un momento para compartir".

La cantante espera presentar ese concierto el próximo año, después del lanzamiento de su EP. Asimismo, externó su deseo de volver a cantar con Los Ángeles Azules muy pronto, y no descarta aceptar hacer una gira con ellos.