Hugo Pérez, El Cojo Feliz, debutará en el cine

Este año, el standupero Hugo Pérez, más conocido como El Cojo Feliz, debutará como productor y guionista en un largometraje de ficción, el cual abordará la historia de una persona con discapacidad que se enfrenta a problemáticas sociales, señalamientos y una dura aceptación personal.

“Será una historia que se desarrolle en una ciudad pequeña del estado de Veracruz. Es una ficción en la que incluyo todos los aprendizajes que he tenido en la vida real. En esta ocasión seré el productor, guionista y, además protagonista del proyecto, así como Adam Sandler”, afirmó Hugo en entrevista.

“El personaje es una persona con discapacidad también, pero muy diferente a la mía, él era deportista y después quedó discapacitado. Aquí se estarán canalizando esas preguntas sobre cómo aceptarse y cómo asumirse con persona con discapacidad”, agregó.

El filme actualmente se encuentra en proceso de escritura, bajo la producción de Feliz Producciones. El comediante espera finalizar el proyecto este 2024 y comenzar con la distribución, en primera instancia, por medio de festivales, mismos en los que ha participado con distintos cortometrajes ya realizados.

Hugo Pérez se popularizó a través de redes sociales gracias a las comedias de stand up relacionadas con su discapacidad física. Hace más de una década fue diagnosticado con cáncer que, luego de superarlo, lo obligó a utilizar bastón desde los 21 años de edad por estragos en una de sus rodillas.

A pesar de ser un momento complicado en su vida, poco a poco descubrió que, por medio de la comedia podía sanar su propio dolor, al igual que lo han hecho otros comediantes como Alexis Arroyo, Ojitos de Huevo o Kike Vázquez, quien padece parálisis cerebral.

“Cada quien tendrá sus límites personales, pero parte de lo que demostramos las personas con discapacidad es justo el hecho que nos podemos reír de todo y eso hace que la gente se lo tome menos en serio, menos grave y se ríe más con nosotros. Esa es la estrategia, usar nuestra minoría para que el público nos respete, nos valore y nos dé un lugar”, expresó.

A 10 años de haber superado la enfermedad, hoy, el comediante se encuentra mejor que nunca. En 2023 contrajo matrimonio y ya es papá de una pequeña de año y tres meses, de nombre Camila.

“No me gustaría centrar mi carrera y mi vida en ser activista de las personas con discapacidad, creo que inspiro más a la igualdad y a que no se tenga esa separación con el ejemplo de no centrar mi carrera en eso. Si no me enfoco en la discapacidad es mucho más fácil demostrar que se puede llevar una vida plena y normal”, dijo.

Presentan Pur de patos

Por otro lado, más comedia, nuevos chistes y situaciones chuscas es lo que El Cojo Feliz, junto a su colega Roberto Andrade, mejor conocido como El Tío Rober, ofrecerán este año en la segunda temporada de Pur de patos.

Juntos se popularizaron gracias al podcast La hora feliz, ahora presentan este proyecto todos los miércoles en Marketeatro, ubicado en la colonia Roma Norte y emprenderán una nueva gira por Pachuca, Cuernavaca, Mérida, Cancún, Irapuato, Puebla, Mexicali, Tijuana, después de haberse presentado con éxito en Europa.

“La ventaja que tiene nuestro proyecto es que sólo cotorreamos con gente que quiere, no generalizamos, no atacamos a ninguna minoría, no somos irrespetuosos, simplemente nos llevamos cábula con gente que lo permite, con la que está de acuerdo.

“Ningún programa es idéntico a otro, a pesar de que hay secciones que se pueden repetir. Nosotros interactuamos durante más de una hora con el público, haciéndolos reír con dinámicas y preguntando quién tiene una discapacidad, el celular más feo, las personas que viven más lejos, cada día las interacciones nos dan oportunidad de hacer diferentes cosas”, concluyó.