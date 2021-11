Humbe va con paso firme en su carrera

El regiomontano Humbe está muy activo en estos días. Tras ser uno de los 11 nominados como Mejor Nuevo Artista del Latin Grammy 2021, continúa difundiendo su tercer material musical, Aurora, producido por su hermano Emiliano Rodríguez, del que se desprende el sencillo Amor de cine.

De la experiencia que vivió en Las Vegas en la gala del Latin Grammy, recuerda: “Me dio mucha emoción la nominación, es un paso gigante en mi carrera haber sido considerado para esta categoría. Me encantó el haber ido, conocer tanta gente y estar presente en la ceremonia. Viví algo surreal que no esperaba, si me lo hubieran dicho en el 2020, no lo hubiera creído”.

En entrevista vía zoom con El Sol de México, Humbe reconoce que “ganar premios o estar en nominaciones que engloban mundialmente a los artistas, me lleva a seguir echándole ganas y seguir haciendo música; trabajar que es la única forma de darle a esta profesión para sacar buenas cosas y seguir experimentando”.

A unos días de haber colocado en plataformas las 13 canciones contenidas en Aurora, ahonda sobre esta producción: "Me mueve mucho, es bastante real, bastante franco. Es un álbum que se lo dedico a mis papás y a mi familia. Se llama Aurora porque es el cielo rosa precisamente, así fue la vida que nos pintaron nuestros padres y se nos hizo justo crear y dedicárselo a ellos".

En relación al tema Amor de cine, explica que la letra va orientada hacia el sonido musical de los 80 y 90, de ahí que en la plataforma sobresalga de entre el resto de los temas, "me encanta lo que provoca en los seguidores, esos cambios tan drásticos de un cibernauta a otro".

Humbe, de nombre real Humberto Rodríguez, confía en que tendrá la posibilidad de grabar con Christian Nodal. “Espero algún día sentarme a escribir algo nuevo, algo fresco y que la pueda componer con Christian Nodal y grabarla juntos".

En el 2020 y lo que va del 2021, “fueron meses que más que desanimarme en ingresar a la música, me llevaron a aprender a producir, a crear mis piezas musicales, hice los dos últimas producciones en este año, la pandemia me dio mucho tiempo para crear, producir y experimentar con la música”.

Renuente a estar encasillado en un género ha combinado el synth pop con R&B, jazz, reggae, trap y alternativo. Con la cercanía de la Nochebuena, Humbe recordó que su canción navideña predilecta en la interpretación de Mariah Carey All I want for Christmas is you, y no dudará a futuro grabar clásicas de la Navidad, manifiesta quien ganó en este año un Kids’ Choice Award, un MTV Miaw y fue nominado a los MTV Europe Music Awards y Latin Grammy 2021.