Juan Barragán revive los eventos que cubrió como reportero

Incendios, sequías, inundaciones, terremotos, desplomes de infraestructuras y otros eventos trágicos son el eje de Catástrofes que se transmite cada viernes por el canal a+ 7.2. Con un sentido periodístico de investigación y un lenguaje claro, va dirigido a la audiencia que gusta de las emociones fuertes, en quienes busca crear conciencia.

Bajo la conducción de Juan Barragán, en esta primera temporada de 12 capítulos, Catástrofes presenta reportes no sólo de México, sino de todo el mundo. Hay dos líneas de hechos trágicos, “los generados por la naturaleza y los causados por la mano de hombre, que en éstos últimos, no hay velo de duda, es por negligencia, corrupción y avaricia”, indica Barragán en entrevista con El Sol de México.

El conductor con 25 años de experiencia en TV Azteca (en programas como Al extremo, Al extremo fin de semana y Cámaras de impacto), respaldado por los productores Miguel Aquino y Beatriz Ibáñez, adelanta: “Estamos platicando y analizando sobre los hechos de la Línea 12 del Metro que por el desplome de una trabe que sostiene la vía entre las estaciones Olivo y Tezonco se dio la tragedia de 25 fallecidos. Es muy probable que lo presentemos en el último episodio, porque esto fue originado por la mano del hombre y hubo víctimas a quienes tienen que honrarse y evitar a futuro algo similar en el transporte público”.

Añade que “es muy importante alertar a los televidentes de hechos naturales como huracanes, ciclones, tifones, mareas y sismos; como reportero me inicié en medios impresos y cubrí este tipo de notas, las he reporteado y vivido en ciudades como Monterrey, Acapulco, Tamaulipas, Veracruz y Nueva Orleans. Cubrí los sismos del 85, 87, de 2017 o erupciones de volcán como el Chichonal. He cubierto muchos siniestros que me está tocando revivir con estas emisiones”.

Juan Barragán hace hincapié que como conductor ofrece al televidente los hechos, “sin embargo, al analizarlos, la audiencia sacará sus conclusiones de que si se pudo o no detener el siniestro. Tenemos que exponer las tragedias para evitar otras a futuro, tenemos que lograr que el mundo siga siendo azul, verde, con agua; porque es el único que tenemos”.

Males como la pobreza, que a nivel mundial son una catástrofe, continuarán “si la mano del hombre no intercede positivamente”, advierte el conductor. “Igualmente, las sequías que tan sólo en México se reflejan porque la capacidad de las presas está en su mínimo de captación y podemos ayudar si cada ciudadano cuida el agua”, sostiene en tono de preocupación.

La diferencia entre las fuerzas naturales y la negligencia del hombre, finaliza el conductor, “la hace el tener conciencia, tener información a tiempo y saber cómo reaccionar”, de ahí la importancia de un programa como Catástrofes.