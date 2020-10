Jurassic World: Dominion aplaza su estreno para verano de 2022

Ni los dinosaurios han resistido al terremoto de cancelaciones y atrasos de estrenos. "Jurassic World: Dominion", la nueva película de la saga jurásica, no pisará los cines hasta el 10 de junio de 2022, un año más tarde de lo previsto por la pandemia del coronavirus.

El aplazamiento no se produce solo por un reajuste de calendarios, si no porque el rodaje se paralizó por completo esta primavera, aunque fue de los primeros en reanudarse con las nuevas medidas de seguridad.

"Durante los últimos tres meses, he trabajado con un elenco y un equipo extraordinarios en una película que estamos ansiosos por compartir con el mundo. Aunque tendremos que esperar un poco más, todo valdrá la pena", publicó este martes en redes sociales su director, Colin Trevorrow.

Uno de los alicientes de esta nueva entrega de "Jurassic World" es la vuelta a este mundo cinematográfico de dinosaurios de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, los tres actores principales de la trilogía de "Jurassic Park".

Health and safety comes ☝️on the Jurassic World: Dominion set 😷🦖 Read the full story on @THR now. https://t.co/sE2gBFP0uW pic.twitter.com/tBS3Gq2A5Y — Jurassic World (@JurassicWorld) September 23, 2020

La noticia llega un día después de que Warner Bros. anunciara importantes cambios en su calendario, ya que movió la esperada "Dune", de Denis Villeneuve, del 18 de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021.

El nuevo día de "Dune" empujó a "The Batman", la película sobre el héroe enmascarado que protagonizará Robert Pattinson, hasta el 4 de marzo de 2022.

Por otro lado, para evitar solapamientos, el estudio adelantó varios meses el estreno de la cuarta entrega de "Matrix", que aterrizará en las salas el 22 de diciembre de 2021 en lugar del 1 de abril de 2022.

El retraso de "Dune" es especialmente relevante ya que vacía aún más el calendario para lo que resta de año, de modo que prácticamente ya no quedan grandes lanzamientos pendientes.

Por ahora resisten "Soul", cinta de Pixar que debería estrenarse en noviembre pese a que muchos rumores la colocan ya en la plataforma digital Disney+; y "Wonder Woman 1984", que ya acumula tres retrasos (de junio a agosto, de agosto a octubre, y de octubre a diciembre).