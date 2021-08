La obra Dos más dos regresa al escenario

Bajo la producción de Sergio Gabriel, la divertida y esperada puesta en escena Dos más dos regresa al Teatro San Rafael con el elenco integrado por Adal Ramones, Mónica Dione, Mauricio Islas y Sabine Moussier quienes se enfrascarán en esta comedia que nada termina siendo lo que parece y donde los personajes acaban enfrentándose a sus propias contradicciones a través del juego.

Durante una conferencia, los actores revelaron detalles y retos de este regreso al teatro en medio de una tercera ola de pandemia. “Hay gente que sí está muy desesperada y que dice yo ya quiero salir a reírme”, dijo Adal Ramones.

El también conductor de televisión entiende la desesperación de un productor para salir adelante y más cuando son más de 50 artistas en escena como fue el musical Sie7te que tuvo que bajar el telón a la primera llamada, pero en este caso sólo son cuatro personajes con toda la intención de hacer reír al público ávido de salir después de un año y medio de encierro.

“Me sorprende cuando hay productores que dicen vamos a abrir con 50 actores en escena y digo ¡guau! qué aventado y de repente cierran a la primera función, de repente dices bueno quisieron arriesgar pero es nómina, más operación, publicidad y aquí hay una gran ventaja es una gran comedia con cuatro actores”, dijo el comediante.

Por su parte, Sabine Moussier, quien le da vida a una de las parejas swingers junto a Adal, señaló que nunca le entraría a un tema de estos porque ella está hecha a la antigua. “Yo definitivamente no, soy muy celosa, insegura, una cosa es que me volvería loca si me pasa una cosa así, yo creo que me corto las venas y mato”, indicó sonriente y agradece tener, “bases morales que mi mamá me enseñó, han sido enormes”.

Para Adal quien lleva una vida plena con su segundo matrimonio y tres hijos, expresó que él nunca ha compartido a sus parejas. “La verdad soy sincero, nunca lo he hecho, nunca me ha pasado por la mente, y yo creo que ahorita menos estoy en ese momento de decir: ‘oye si probamos’, estoy tan feliz con mis hijos, mi mujer, hasta me gustaría tener más hijos”.

Sergio Gabriel se mostró entusiasmado con sus actores y confiado de regresar a los escenarios y aunque está pendiente una gira por Estados Unidos, todo dependerá después de estas fechas en la CdMx y una pequeña gira por la República como en Cancún donde han tenido muy buena aceptación.