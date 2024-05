“Los Perros” expone una historia familiar que cuestiona la existencia y la infelicidad

Cuestionamientos sobre la infelicidad y dudas existenciales que surgen alrededor de los 40 años, cuando se llega en promedio a la mitad de la vida, son el conflicto que define la trama de la obra de teatro “Los Perros”, que inicia temporada en el Foro Shakespeare bajo la dirección de Cristian Magaloni y con la producción de Ignacio Riva Palacio y Hanna Berumen.

“Es un texto muy inteligente, muy ácido, que cumple muy bien con la función primordial del teatro, que es reflejar la realidad. Aquí todos nos vamos a ver reflejados. Se trata de la infelicidad, se trata del no querer afrontar las cosas, de evadirse”, mencionó Emilio Guerrero en entrevista con El Sol de México.

La puesta en escena, que está escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente, incorpora en el elenco a Sofía Álvarez y a Paloma Woolrich (alternando el personaje de Alicia), Emilio Guerrero (“Emilio”), Paula Watson (“Laura”), Ignacio Riva Palacio y José Ramón Berganza (alternando a “Rodrigo”).

El montaje traza su argumento a partir de la fiesta de cumpleaños de “Laura”, quien en medio del festejo, en el que está acompañada de su novio “Rodrigo” y sus suegros “Alicia” y “Emilio”, experimenta las dudas de haber hecho lo correcto hasta ese punto de su vida, de si está satisfecha con lo que ha dado y más interrogantes personales, un debate que dará las “mejores y peores reacciones” de cada involucrado.

El teatro como estimulante

Con 71 años cumplidos, “Los Perros” representa para Paloma Woolrich la primera obra en su carrera en la que solicita alternancia. La actriz, que reconoce al teatro como una pasión a la que se ha entregado desde la década de los 70, apuntó a la obra como un estímulo para la reflexión.

“Mucha gente no puede ir a terapia, no estoy diciendo que el teatro sea una terapia, sino que te estimula, te impulsa a preguntarte qué quieres, qué no quieres, por qué, a confrontarte con tus miedos, con tus decisiones, si es que las tomas cuáles son los riesgos, si no las tomas, cuál es tu futuro”, explicó Paloma Woolrich.

Asimismo, la actriz encuentra en el proyecto “una obra que muestra el conflicto en una familia, como hay miles”, explicó.

“Todas las familias tenemos a nuestros enfermitos en casa, cada uno de los integrantes de la familia tenemos un trauma, una manía, una depresión, somos muy complejos y aquí se muestra a partir de un detonante cómo todos están insatisfechos en su vida o con su relación amorosa”, dijo.

Comedia para afrontar la verdad

Después de concluir la temporada de “La Gaviota”, también dirigida por Cristian Magaloni, José Ramón Berganza volverá a trabajar con el director ahora en el texto de Nelson Valente. De igual forma, el actor repetirá la experiencia de interpretar un texto del dramaturgo argentino, pues hace algunos años participó en el montaje de la obra “El loco y la camisa”.

“Lo que tienen (en común) es no tenerle miedo al decir la verdad y a tratar temas incómodos y que el conflicto es necesario también para la salud de una relación, ya sea de pareja, familiar, de amigos”, dijo el actor.





“Me gustan mucho las comedias oscuras, donde los personajes se la están pasando muy mal, pero desde afuera es muy divertido de ver, porque además este tipo de comedias y ésta en particular, creo que habla de cosas muy importantes y la comedia creo que es un gran medio para que eso pase al espectador y se digiera un poco más fácil”, agregó.

“Los Perros” tendrá funciones hasta el 11 de julio, los miércoles y jueves a las 20:30 en el Foro Shakespeare.