Matías Gruener apuesta por la poesía en la música

El cantante Matías Gruener prepara su primer disco, el cual espera lanzar el próximo año, y que estará compuesto por temas de su autoría, en los cuales apuesta por rescatar letras que aborden el amor y el desamor desde un lado romántico.

“Para mí es importante recuperar eso”, dice en entrevista. “No te voy a mentir, el urbano me gusta, salgo de fiesta y canto las canciones de Bad Bunny a todo pulmón y no pasa nada, pero es el lado de Matías chavo de 18 años, echando relajo. Como autor y compositor, de repente quiero hablar de cosas románticas”.

Asegura que desea rescatar el lenguaje de figuras como Armando Manzanero, Dany Dstance, Manuel Medrano, o incluso Harry Styles, cuyas letras no son tan explícitas como en otros géneros.

“Regresar un poco este rollo de la poesía, que en México hemos tenido muy buena poesía desde hace mucho tiempo. Que no todo sea como de ‘te voy a poner en cuatro’, que sean cosas bonitas. Hablar de lo hermoso que pueden ser unos ojos, cómo te pueden hipnotizar, y compararlos con la naturaleza. Eso me llena”.

Planea que sean 12 canciones las que compongan este material; el también cantautor Saak y el productor Federico Di Lorenzo, quien ha trabajado con él desde que inició su carrera, son parte de este proyecto.

Aunque ellos siguen la línea del respeto en la música, confiesa que mantenerse fiel a ese estilo no ha sido fácil, pues al ser un compositor joven, se espera que se sume a la tendencia de cantar sin censura.

“Todos están acostumbrados a escuchar cosas más cochinas, cuando hago una canción, procuro tener este rollo romántico y respetuoso, pero como soy chavo llega un punto donde cambia eso. Es checarlo varias veces para ver que sí quede y sí sea como quiero”.

PREPARA UN NUEVO SHOW

A la par de este álbum, el también actor se alista para presentar su primer show en el Foro 1869, el próximo 29 de noviembre, donde presentará un repertorio conformado por canciones que lo han acompañado durante toda su vida, así como los sencillos que ha lanzado en su carrera como solista.

“Lo creamos pensando en temas que han estado a lo largo de mi crecimiento como persona y artista, lo abriré de una manera distinta a como lo he hecho anteriormente. Lo que voy a cantar son covers de gente como Armando Manzanero, que he escuchado desde que tengo cinco años y me llena el corazón, es padre compartir esto con el público”.

El artista compartió un poco de su proceso previo a dar un concierto. Primero se toma un traguito de tequila, acompañado de Susana Zabaleta (su mamá) y su manager, para agradecer que el show se concretó de la mejor manera, y calmar un poco los nervios que se generan previo a salir ante el público.

“Es para celebrar que llegamos a donde queremos llegar, y que será un show lleno de cosas bonitas y mágicas. Luego se salen todos, entra la banda y damos unas palabras, cuando los músicos se van a acomodar, respiro tres veces y me agito tantito para salir”, finalizó.