¿Oasis regresará? Lo que sabemos tras ganar el Manchester City la Champions League

Con la victoria del Manchester City en la final de la Champions League, los hermanos Liam y Noel Gallagher deberán cumplir su promesa y unir nuevamente a la banda Oasis.

Hace unas semanas, cuando el equipo de la Premier League consiguió su pase a la final del título ante el Real Madrid, hablaron sobre el tema. Fue Liam quien, a través de redes sociales, dejó entrever que, en caso de que ganaran la Orejona, reuniría a la banda.

Tras el comentario, el propio Noel comentó que si la Champions League llegaba a las vitrinas, sería el mayordomo de Pep Guardiola.

Ahora, con la victoria del Manchester City, los hermanos deberán cumplir su promesa, algo que ha puesto contentos a todos los seguidores de la banda que esperaban este momento.

Fans de Oasis pide su regreso

La victoria de los Sky Blues se celebró incluso por los que no son amantes de futbol, pero sí de la banda Oasis.

Luego de que el árbitro pitó el final del partido, inmediatamente las redes sociales se inundaron con comentarios, en incluso el nombre de la agrupación se hizo tendencia en las redes sociales.

Los memes fueron parte de las publicaciones y hay quienes arrobaron a los hermanos Gallagher exigiendo que anuncien su regreso. De momento, no ha habido una postura por parte de ellos.

La verdadera apuesta de Noel Gallagher

Aunque no queremos sonar pesimistas, Noel Gallagher sí hizo una promesa a los aficionados del Manchester City a través de la página oficial del equipo y con algunas condiciones.

El músico de 56 años prometió que si el City ganaba la Champions y su estrella, Erling Haaland, lograba un hat-trick, cantaría en calzoncillos durante el concierto que tiene programado este sábado con su banda High Flying Birds en San Diego, California, el cual no pudo cancelar porque su intención era presenciar el partido en vivo en Turquía.

"Si (Pep Guardiola) consigue la Champions League seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré”, también declaró para la BBC.

De hecho, el actual líder de los High Flying Birds vio la final por televisión en un bar de San Diego, donde al finalizar el encuentro cantó Wonderwall con el público que lo acompañó y lo felicitó por la victoria del equipo de sus amores, lo que provocó algunas lágrimas en Noel.

Pero la esperanza es lo que muere al último, pues la cadena CBSS realizó un enlace con Noel hasta California y al ser cuestionado por el regreso de Oasis solo dijo: “Este es el final si es el principio. Esto es solo el comienzo”.

¿Por qué se separó Oasis?

Fue en agosto del 2009 cuando Noel y Liam Gallagher tuvieron una pelea previo a un concierto en París: Liam le rompió la guitarra a Noel, quien puso fin a la banda.

Fue la última pelea de una serie de conflictos que generó un abismo entre los hermanos y no se hablan desde ese día, aunque han tenido discusiones vía Twitter.

En el documental Supersonic del 2016, Noel Gallagher afirmó que la relación que tenían como hermanos siempre fue la gran fortaleza de Oasis, pero al mismo tiempo fue lo que terminó destruyendo a la banda.

La decisión fue algo muy duro para todos los seguidores de la banda, pero ahora seguramente esperan que Oasis por fin pueda reunirse nuevamente.

