Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de amenazas de muerte: quiero que todo esto pare

Luego de la polémica donde algunos fans detectaron que Hailey Bieber estaba burlándose de Selena Gomez, la relación de las famosas ha vuelto a dar un giro, pues la esposa de Justin Bieber ya no soporta los ataques que recibe.

Por primera vez, Gomez utilizó su Instagram para defender a la modelo, que se acercó directamente con ella para decirle que los mensajes atacándola llegaron a otro nivel y ya ha recibido amenazas de muerte.

Puedes leer también: ¿Selena Gómez se casó? La cantante fue vista vestida de novia por esta razón

"Hailey Bieber me ha contactado para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, negatividad y odio. Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o 'bullying'. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare".

Además, la ex novia de Justin comenzó a seguir a Hailey en Instagram, aunque ella no ha recibido el follow. Algunos fans no ven positivo esto luego de que la estrella de Disney la defendiera de sus propios simpatizantes.

Historia Selena Gomez. Foto: Captura de pantalla

En otras ocasiones la cantante ha pedido a los usuarios no enviar mensajes de odio a los demás, pero nunca se refiere directamente a Hailey, ya que es constantemente atacada en redes sociales por su relación con Justin.

Fans de Selena, molestos con Hailey

Los fans han aumentado sus mensajes contra la modelo Hailey Bieber luego de varias actitudes en redes sociales que se interpretaron como ataques contra Gomez.

Todo comenzó cuando Hailey y Kylie Jenner aparentemente se burlaron de la cantante porque en una historia de Instagram dijo que se laminó de más las cejas. Posteriormente las amigas (Bieber y Jenner) subieron fotografías haciendo referencia a sus cejas también.

Antes esto, celebridades como Miley Cyrus se solidarizaron con Selena dejando de seguir a las modelos en redes, por lo que perdieron además miles de seguidores más.

Ahora Selena Gomez es la mujer más seguida en esta red social a pesar de haberla abandonado durante algunos años.