Recordarán a Cerati en homenaje

El próximo 11 de agosto Gustavo Cerati cumpliría 62 años de no ser por el paro respiratorio que causó su muerte en 2014. Para recordar su influencia en el rock y la música latina, ese día se celebrará vía streaming el concierto homenaje Zoom Infinito donde invitados como Mlnga Club celebrarán la música del vocalista de Soda Stereo.

Mlnga Club, dueto argentino-estadounidense que combina el tango con ritmos como la electrónica o la cumbia, interpretará Nada personal, tema que reversionarán a su estilo en una idea de reimaginar el legado que Gustavo Cerati dejó durante cerca de 30 años de carrera.

“Cerati fue el cantante de habla hispana de rock o música popular más grande de la historia. Y creo que pasarán muchos años si es que alguien logra superar esto”, señala el baterista Adrián Sosa, quien integra el proyecto junto al guitarrista y compositor Juan Manzur.

“Gustavo era una combinación de todo lo que puede estar bien, porque además de su elegancia en su imagen y la manera inteligente de llevar su carrera, el tipo tocaba bien la guitarra sobre el escenario, componía bien, era un showman e hizo una evolución en su música impresionante”.

Sosa coincidió con Gustavo Cerati cuando grabaron El mareo, canción del proyecto Bajofondo que fundó junto con Gustavo Santaolalla. La canción fue nominada al Grammy Latino y a los Premios Gardel, que reconocen lo mejor de la música argentina. Además de interpretarla en vivo durante el festival Main Stage de Creamfields, en Buenos Aires, frente 35 mil personas.

“La verdad es que fue una experiencia increíble; ver su profesionalismo. Un día hablaba con Café Tacvba del fanatismo por Cerati. Y creo que Quique Rangel decía que verlo tocando con una guitarra colgando era como ver toda una pieza; funcionaba como si fuera parte de su cuerpo por la naturalidad con la que tocaba. Fue un grande”.

Su versión de estudio de Nada personal será lanzada dentro de un mes como sencillo. Este tema seguirá la línea de lanzamientos que han presentado este año, como es el caso de Mundo nuevo, un remix que realizan de la canción interpretada por Alex Cuba y Lila Downs que estrenaron esta semana.

“Durante la pandemia conversé con Alex y me enseñó esta canción. Me enamoré de ella, la letra y todo. Pero además me pareció una coincidencia que tuviera a Lila porque teníamos tiempo buscándola para hacer algo con ella”, recuerda Sosa.

El remix de Nuevo mundo transformó totalmente el estilo de la canción original y lo acercó al tango y a la milonga, los estilos que definen la música del dueto. “En lo musical era un 6x8, un ritmo folclórico típico argentino, peruano, chileno, esa cosa folclórica. Se salía del tango que nos gustaba y por eso me pareció ideal para reversionarla”.

Nuevo mundo (Remix) formará parte de uno de los dos discos que Mlnga Club lanzará en 2022. El primero, previsto para enero, será un material homónimo con canciones originales que significará el debut del proyecto. “Y el otro se llama Remixes, Collab and Versions. Y tendrá eso: remixes, colaboraciones y nuevas versiones de otros artistas. Sacaremos los dos álbumes en paralelo”.

El segundo disco de Mlnga Club previsto para el primer trimestre del 2022, incluirá duetos con artistas como el músico del Congo Mermans Mosengo, la argentina Fabiola Cantilo; además de un remix que les hizo Toy Selectah. “Y estamos viendo si cerramos con Baxter Dury, hijo de Ian Dury –actor y cantante punk– que sería alguien cantando en inglés. Y alguna que otra cosa que anda dando vuelta”, concluyó.