Serie Lovecraft Country muestra los horrores del racismo

Basada en la novela homónima de Matt Ruff, Lovecraft country retoma el terror de las historias de H. P. Lovecraft, para exhibir los horrores de la realidad.

A través de personajes que parecen salidos de las historias de Lovecraft y ambientada en los segregacionistas años 50, la historia expone las similitudes que aquella época tiene con la realidad actual, explica la actriz Wunmi Mosaku.

“La historia se repite, es una pena que todavía no sea historia pasada, que siga muy presente. Siento que este programa podría haberse contado en cualquier momento, antes o ahora, y tendría la misma relevancia y significado. Mi esperanza es que en cinco años se sienta como algo de lo que nos estamos alejando. Pero es una pena que se sienta tan relevante. Y esa es nuestra realidad”, comentó la ganadora del BAFTA televisivo, quien en la serie da vida a Ruby Baptiste.

Lovecraft country sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors) junto a su amiga Letitia (Jurnee Smollett) y a su sobrino George (Courtney B. Vance), quienes inician un viaje por Estados Unidos en busca de su padre en la década de los años 50. En el recorrido, los protagonistas se enfrentan a los horrores racistas de un país con supremacía blanca, cuyos horrores se asemejan a los que provocan los monstruos de las novelas de H. P. Lovecraft.

“Es un testimonio seguro de la genialidad de Misha Green –comenta la actriz Abbey Lee Kershaw–. El crear algo que está tan ligado a la historia y que es relevante hoy en día y con elementos mágicos; luego el drama familiar universal. Todo eso ligado fue algo que me impactó y me atrajo al proyecto”.

Abbey Lee Kershaw interpreta en esta serie a Christina Braithwhite, quien a pesar de contar con el privilegio de ser una persona blanca, tiene que enfrentar la pesadez del machismo de aquella época. Sin embargo, su personaje es una persona que no se disculpa y que para la actriz generó una reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual.

“Eso viene de la experiencia de saber lo que era ser un hombre durante esa década, donde las mujeres tenían poco o ningún derecho, ni independencia, ni libertad, por lo que ella sabía lo que se sentía ser libre”, explica la actriz.

“Eso me hizo darme cuenta de cosas, como las veces que he pedido perdón a un hombre, cuando le sonrío a uno, la manera como respondo cuando voy a la gasolinera a comprar un refresco y él me dice ‘cariño’. Todas estas cosas que ocurren a diario para todas las mujeres, como la forma en que te critican o te ignoran. Nos acostumbramos tanto, porque sucede todos los días. Y Christina me hizo pensar ‘¿por qué le sonríes a ese hombre? ¿Por qué dices lo siento?’; y eso me hizo sentir realmente irritada”, señala.

Lovecraft c ountry cuenta con la producción de Jordan Peele, quien ha tratado el tema del racismo en películas como Nosotros y la ganadora del Oscar a Mejor Guion ¡Huye! A él se suma el productor J. J. Abrams, director de Star Wars: El despertar de la fuerza y El ascenso de Skywalker, así como ganador de dos premios Emmy por su trabajo en Lost y nominado dos ocasiones más por su participación en Westworld.

La serie se transmite todos los domingos a las 22:00 horas en HBO y HBOGO.