SOY Elton John, una leyenda de tres cuartos de siglo

Dueño de una melódica e inconfundible voz y en medio de una gira mundial, anunciada como la última, ya que ha dicho que tiene otras prioridades, el músico inglés cumplió 75 años de edad el pasado 25 de marzo.

Los números lo avalan: Ha editado más de treinta álbumes a lo largo de su carrera, además de sumar una cantidad inmensa de galardones, 38 discos de oro, 25 de platino, 2 Óscar, 2 Globos de Oro y 5 Grammy, además de haber vendido más de 300 millones de discos y ofrecido alrededor de 4 mil conciertos por todo el mundo.

Elton John es uno de los músicos más exitosos e influyentes de la música pop, aunque eso no significa que no haya vivido dificultades.

Reginald Kenneth Dwight, como en realidad se llama, nació en Middlesex, Inglaterra, en 1947, en el seno de una familia donde su padre era oficial del ejército y su madre ama de casa.

Desde pequeño destacó como niño prodigio en el mundo de la música, ya que a los cuatro años de edad ya tocaba el piano y a los once fue becado por la Real Academia de Música de Londres.

Foto: Especial

SU MÚSICA

Fue en la década de los setenta del siglo pasado cuando su carrera comenzó a despegar junto a la banda Bluesology, donde también militaban el pionero del blues británico Long John Baldry y el saxofonista Elton Dean, de quienes precisamente tomaría su nombre artístico tiempo después.

En 1968 da a conocer su primer sencillo, "I've been loving you to long", y al año siguiente su primer LP, Empty sky, del que destacan las canciones "Skyline Pigeon" y la que da nombre al disco.

Su siguiente disco, de título homónimo, le ofrece posibilidades comerciales mayores, gracias a canciones como “Border song” y “Your song”, además de las infalibles “Take me to the pilot” y “The cage”.

A lo largo de la década de los setentas entregó discos imprescindibles, como Tumbleweed Connection, Madman Across the Water (de la que se extrae la popular "Tiny dancer"), Honky Château (del que se desprenden clásicos como "Honky Kat" y "Rocket man"), Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player (escuchar "Daniel" y "Crocodile Rock") y el que quizá fue la cúspide de su carrera en ese periodo, Goodbye Yellow Brick Road, del que se desprenden "Bennie and the Jets", "Candle in the Wind" y la que da nombre al disco.

Foto: Cortesía Universal Music

Aunque en los años subsecuentes vivió cierto declive creativo, su producción musical no cesó, entregando grabaciones como Caribou, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, Rock of the Westies, Blue Moves, A Single Man y Victim of Love.

Ya en la década de los ochentas, el músico publicó referencias como 21 at 33, del que destacan "Little Jeannie" y "Chasing the crown"; Too Low for Zero, del que se desprende la exitosa "I'm still standing", y Breaking Hearts, del que sobresalen "Passengers" y "Sad Songs (Say So Much)".

Desde la década de los noventas hasta nuestros días el artista se ha mantenido activo, publicando discos propios, realizando colaboraciones con otros músicos -en este renglón sobresalen álbumes como Duets (1993) y The Lockdown Sessions (2021) y apoyando la lucha contra el sida a través de su propia fundación, a la que dedica parte de los beneficios de sus discos.

El año pasado se publicó Regimental Sgt. Zippo, su álbum de estudio número 31, que en realidad fue grabado entre 1967 y 1968, y estaba pensado para salir como su disco debut, aunque fue publicado hasta junio de 2021 como un lanzamiento de edición limitada.

QUIZÁ NO SABÍAS

Además de los lentes y los autos, Elton John es también un apasionado del fútbol, por lo que llegó a adquirir al equipo de fútbol inglés Watford Footbal Club.

Está casado con el canadiense David Furnish desde 2005, aunque pocos saben que en 1984 el músico ya se había casado con una mujer, la ingeniera de sonido Renate Blauel.

Tiene otra conmemoración anual que no esconde: cada 29 de julio celebra que desde 1990 está sobrio, ya que durante tres décadas fue alcohólico y consumía drogas, como se relata en su película autobiográfica, Rocket man.

Él mismo ha relatado que llegó a ser un hombre roto por las drogas y el alcohol, pero que todo cambió cuando pudo afrontar la situación y pidió ayuda para ingresar en una clínica.

Sus problemas de salud también le han hecho llevar un marcapasos desde 1999. Está operado de las cuerdas vocales y ha superado un cáncer de próstata y una grave infección por la que estuvo a punto de morir en 2017, además de haberse contagiado recientemente de Covid-19.

Foto: Cortesía Universal Music

Sus dos premios Óscar los consiguió con 25 años de diferencia. El primero en 1995 con "Can you feel the love tonight", canción que se incluyó en la película El rey León, y el segundo en 2020 por el tema "I'm gonna love me again" de la mencionada Rocketman.

Su compromiso social también lo ha demostrado más recientemente solidarizándose con los ucranianos y condenando la invasión rusa durante un concierto en Nueva Jersey en febrero pasado, donde afirmó: “No hay justificación para esto".

Si su la cinta Rocketman ha sido para él como una catarsis, lo es también su anunciada última gira, "Farewell yellow brick road", con conciertos en ciudades de los cinco continentes entre 2018 y 2023.

Elton es el tercer artista con más temas en las listas de éxitos de Estados Unidos, sólo superado por Elvis y The Beatles.

Antes de retirarse definitivamente de los escenarios, el artista deja cientos de actuaciones memorables, como aquella cuando escribió junto a John Lennon "Whatever gets you through the night" y la interpretaron junto con el ex Beatle en el Madison Square Garden de Nueva York, además del momento en que cantó en el funeral de su amiga Lady Di la canción "Candle in the wind", que había escrito años antes en recuerdo a Marilyn Monroe.

Con información de Alejandro Castro