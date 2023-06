Wendy Guevara marca un hito: es la primera mujer trans que conquista la TV abierta

Podrá verse perfecta en fotos, ser la más amada en redes sociales, incluso aceptada por muchos mexicanos, pero la vida de Wendy Guevara no ha sido así de linda o exitosa como lo es ahora.

Su infancia fue complicada, acabó la primaria y únicamente cursó algunos meses de la secundaria debido al bullying que recibió de parte de sus compañeros por sus preferencias sexuales.

Hoy, esta chica que es conocida como una de Las perdidas cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, debutó como actriz en una serie, se adentró al canto y actualmente participa en La casa de los famosos México, el reality show que se transmite en televisión abierta, por streaming y redes sociales.

Wendy es una mujer transgénero que nació un 12 de agosto de 1993, en León Guanajuato, fue registrada con el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas. En su niñez, permaneció seis meses hospitalizada debido a que una camioneta la atropelló. Fueron 80 puntadas las que recibió en la cabeza; corría el riesgo de perder la consciencia y la memoria.

A los 10 años de edad sufrió de abuso sexual en la casa de una de sus tías, según relató la tiktoker. Pasó años en terapia para superar este episodio. Aunque su familia tomó acciones legales en contra del agresor, éste tuvo una condena muy corta, compartió la influencer en uno de los momentos de su estancia en La casa de los famosos.

Wendy nunca dudó de su atracción por los hombres, pero fue hasta los 16 años cuando nació su interés por vestirse de mujer. Utilizaba la ropa y accesorios de su mamá. Escogió ese nombre en honor a una de sus amigas que falleció. Su papá, a quien describe como machista y alcohólico, aceptó que Wendy fuera homosexual, pero le pidió que no se vistiera de mujer.

Aunque de pequeño no le gustaba su cuerpo, hoy se siente a gusto con ser diferente. Es por ello que, en otra revelación durante el reality show, dijo que no tiene intenciones de realizarse una cirugía de reasignación de sexo. Contó también que en la adolescencia ejerció la prostitución.

Para 2017, Wendy saltó a la fama gracias a un video que grabó junto a su amiga Paola Suárez. Ambas relataron que fueron abandonadas en un cerro de Guanajuato, tras asistir a una cita y comenzaron a gritar: “estamos perdidas, perdidas”. Ese clip viral las hizo acreedoras a un premio de los MTV Miaw en 2022.

“Cualquier cosa que hacemos en Tik Tok, en YouTube o en Facebook, se lo agradecemos a la gente, por tanto apoyo. Gracias a ellos que agarran los videos y los hacen virales, nos hacen sentir muy agradecidas porque con este foco que tenemos podemos generar cambios en inclusión y la diversidad, abrir nuevas puertas para las chicas trans”, dijo Wendy a su paso por la alfombra roja de esos premios.

Su vida ha dado un giro total en sólo seis años. Ya debutó en la música con los temas Hasta que salga el sol, Putssy a dueto con Trixy Star, Tu malandrito, con Pol Prince y, recientemente Tapu.

Próximamente participará en la bioserie de Gloria Trevi que prepara Carla Estrada y actualmente tiene su propia sección llamada Resulta y resalta, dentro de La casa de los famosos México.

SEGURA DE LO QUE QUIERE

Pero, ¿qué hace a Wendy tan popular en México, el país que ocupa el segundo lugar en el continente americano de crímenes en contra de personas trans, según un reporte del Observatorio de Personas Trans Asesinadas?

“La gente se ha identificado con Wendy porque ella es genuina, neta, transparente, alguien común y corriente que no tiene este rollo del glamour, destaca mucho su espontaneidad, lo carismática que es”, expresó la conductora Carmen Muñoz en entrevista con El Sol de México.

“Hay personas que están olvidando sus problemas y lo que les aqueja al ver a Wendy en La casa de los famosos y se inspiran a vivir una vida libre, divertida, genunina, disfrutando, eso ha sido el éxito de Wendy que es empática”, agregó la presentadora de televisión.

De acuerdo con la ex conductora de Enamorándonos, los influencers se han posicionado dentro del gusto del público millennial, así como la generación Z porque no se proyectan como “los grandes famosos”. Esa sencillez de algunos ha hecho que destaquen, tal es el caso de Katherine Huerta, que participó en el reality Enamorándonos y que, a su salida, se posicionó como una de las cantantes más populares de reguetón bajo el nombre de Bellakath.

Fernando Sugueno, vicepresidente de Contenido para WBD, en entrevista destacó que “los influencers son celebridades, hay que reconocerlo. Pero hay que utilizarlos de una manera más adecuada para cada tipo, hay momentos donde sus participaciones son más orgánicas y les hace bien.

“Los talentos hoy son más diversos, la gente quiere ser representada en las producciones. Los influencers son gente muy conocida, que viven en el cotidiano con las personas porque los ven todos los días en internet. Es natural que los quieran ver en otras pantallas, protagonizando”, agregó.

Por el momento, Wendy disfruta de su estancia en La casa de los famosos y, en caso de ganar, podría ser acreedora a cuatro millones de pesos. El éxito de su participación, ha sido comparado con los trabajos de otras mujeres trans que han hecho historia, como en el caso de Cristina Ortiz Rodríguez, actriz, modelo y vedette española más conocida como “La Veneno”; la activista Samantha Hudson, o Lili Elbe, que fue de las primeras en tener una transición completa y en quien está inspirada la cinta La chica danesa.

“El 2023 ya hay que marcarlo como un año trascendental en ese aspecto de la inclusión, la televisión abierta ha visibilizado a la comunidad trans como nunca había ocurrido y, en buena parte fue por la presión de las redes sociales, en donde hay mucha más inclusión”, aseguró en entrevista el crítico de televisión Roberto Rondero.

“Que esté una representante de la comunidad, es un símbolo de esta lucha que, por años fue silenciosa, pisoteada, olvidada, pero que ahora no se puede dejar a un lado. Curiosamente que sea en el Canal 2 lo hace más paradójico, sobre todo por ser un canal ultra conservador, pero que se ha tenido que ir abriendo poco a poco, si no se va quedando”, completó el especialista.

Sólo con su presencia, Wendy llevará mensajes de no violencia hacia la comunidad LGBTQ+, apunta el experto. “Ella no antepone el ser trans para que la traten de manera especial, no está a la defensiva, ella sabe perfectamente que está metida en un reality, no está para que le hagan favores o le hagan un lugar, sabe que pertenece a esa casa, está demostrando esa seguridad, es una mujer muy segura de lo que hace y convencida de lo que es, por eso va ganando terreno”, dijo Rondero.

UN PROCESO EN FAMILIA

Fue como parte del contenido del reality televisivo en el que los papás de la joven asistieron como invitados para compartir un poco más sobre su historia con Wendy.

Francisco, su padre, comentó que fue hasta apenas hace 18 años en el que su relación con Wendy mejoró, logró aceptarla tal cual es, lo que antes no podía por sus adicciones y sus conductas agresivas.

“Para mí fue muy difícil aceptar, me fui a un retiro espiritual y me encontré con Dios y hablé con él, me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó, y desde hace 18 años hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer”, comentó Francisco.

“Para mí sí fue muy difícil el aceptar, pero no imposible, yo también viví esa experiencia espiritual, de ahí comprendí muchas cosas y pude abrirle totalmente mi corazón, es mi hija o mi hijo, siempre lo amé, siempre lo protegí de su papá y de todos, pero fue difícil aceptar que él era así; ahora lo amo igual y lo acepto tal como es, siempre es igual, no imita”, compartió Fabiola, su madre. Con información de Froylan Escobar Lara