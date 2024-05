¡Salud!, esta temporada de calor aumenta consumo de cerveza

Hasta un 50 por ciento se incrementa el consumo de cerveza durante esta temporada de calor, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Adriana Porras Zuburía, quien aseguró que los restaurantes deben aumentar el pedido al proveedor de este tipo de bebidas, pues son las más solicitadas.

En este sentido, los restaurantes deben modificar también la adquisición de sus insumos, sobre todo para la preparación de platillos más frescos como mársicos, ensaladas, nieves y postres fríos, “los cortes de carne también aumentan, el pollo a la plancha, todos aquellos platillos que son acompañados de ensaladas”, comentó.

Por el contrario, preparaciones como el pan seco, los caldos calientes y cualquier platillo relacionado, bajan sus consumos. Sin embargo esto no significa que los restaurantes cambien sus menús, ya que tradicionalmente la carta cuenta con preparaciones variadas tanto en frío, como en caliente, y adicionalmente le añaden alguno de temporada, o para fechas específicas como el 10 de mayo.





Debido a que se trata de productos que forzosamente deben tener una cadena en frío, durante esta temporada se aumenta el costo de la energía eléctrica ya que se debe supervisar que el producto esté en buen estado tanto al recibirlo por parte del proveedor, como a mantenerlo en los restaurantes.

“Esperamos que precisamente durante esta temporada de calor no ocurran los apagones, sobre todo los que se presentan en la noche que no te das cuenta”, declaró Porras Zuburía, al argumentar que si son de uno a dos horas, no hay problema ya que un refrigerador no se descongela en ese tiempo, sin embargo las afectaciones a la larga son mayores.

Por ahora, no se ha presentado un aumento en el precio de los insumos que se requieren para la preparación de alimentos fríos derivado de la demanda, permanece el aumento que se arrastra desde los meses de febrero y marzo derivado de la inflación, como en el caso de la proteína que tuvo un incremento del 20 por ciento y se ha mantenido en ese costo.





En el caso de frutas y verduras, explicó que los costos tienen una mayor fluctuación, de acuerdo a la temporalidad, su demanda en el mercado, o los productos que haya en existencia, “sí suben de repente mucho, pero luego vuelven a bajar. Ahí percibimos que no es un tema de aprovecharse, sino del temporal”, comentó.