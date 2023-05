911 en Durango, está fallando: Sandra Amaya

Servicio de emergencia del 911 en Durango, está fallando, lo estamos viendo, así lo manifestó la diputada local de Morena, Sandra Amaya, y apuntó que hay constantes denuncias de la ciudadanía que piden auxilio al número de emergencia pero no se atienden los llamados, por lo que es necesario saber que está pasando.

Expresó “el secretario de Seguridad Pública nos ha dicho que la seguridad está coordinada, tanto municipal, estatal y federal, pero hemos visto lo contrario completamente”, aunque se precisa que tenemos un estado blindado en seguridad, en días pasados no vimos esa coordinación, porque es cuestión de minutos que se debe dar la atención, y de no llegar se pueden perder vidas.

Lo más importante es saber que está pasando, y mejorar los servicios de emergencias, establecer si es que no hay personal suficiente, o si es algo sobre el presupuesto, por lo que se llamara a que de la información en la Comisión de Seguridad, y precisar que por qué no se está dando la atención rápida, que siempre se ha dificultado, pero últimamente ha sido más marcada.

“Tenemos varias quejas”, incluso de personas que señalan “hable a la patrulla y no llegó”, “hable al 911 y no me hicieron caso”, entonces la información que se está pidiendo es para poder ayudarles no para criticar, ni poner entre dicho a nadie, solamente para ver en que podemos participar en presupuesto, o reforma para mejorar y no pague la ciudadanía.

Sobre el caso de la Cruz Roja, la diputada reconoció que faltan ambulancias, y personal, por lo que se debe respaldar a esta institución, pues “no puede seguir viviendo de las colectas”, no puede seguir viviendo de lo que le den, hay que fortalecerla, la ciudadanía confía en la institución.

Indicó que a donde primero se pide apoyo, siempre es a la Cruz Roja, por lo que ya se está viendo cómo ayudar, y sobre todo respaldar que ya se avanzó con el tema de un nuevo espacio, por lo que se deben buscar alternativas para fortalecer.

Fue en la semana que se presentaron 2 accidentes, uno en donde hubo pérdidas humanas, en un incendio en el poblado Independencia y Libertad, donde el secretario de Seguridad Óscar Galván, aseguró que si acudió el servicio de emergencias, y en otro incidente en un Colegio, se canceló el servicio, pues llevaron al menor al Hospital más cercano