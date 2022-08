¿A favor o en contra?, ese es el debate en torno al matrimonio igualitario en Durango

Aunque el pasado jueves la propuesta fue turnada nuevamente a comisiones, misma que volverá a ser discutida a partir de la próxima semana, lo cierto es que se trata de una iniciativa que fue presentada por primera vez en el año 2013 y a la fecha sigue sin ser aprobada por el Congreso de Durango

El lunes se reunirá la Comisión Conjunta del Congreso del Estado a fin de analizar y perfeccionar el dictamen que contiene las modificaciones al Código Civil en los artículos 134 y 142, referente al matrimonio, debido a que durante la sesión extraordinaria del pasado jueves, los diputados votaron para turnar de nueva cuenta el dictamen a Comisiones, se acordó que el proceso se realizará entre las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Las voces de colectivos a favor y contra han sido escuchados, y será a inicios de esta semana cuando de nueva cuenta se reúnan con los parlamentarios locales para exponer sus puntos de vista en especial sobre el matrimonio igualitario.

Tadeo Campagne, activista de la comunidad LGBTQ+ indicó que el proceso sigue, pues son cerca de nueve años que dictámenes e iniciativas no han pasado ante el pleno o han sido congeladas.

Sin embargo aseguró que lo preocupante del tema son los tiempos, pues en el proceso legislativo se contempla que si se baja un dictamen a Comisión no se puede tardar más de tres sesiones en ser votadas, es decir, que el periodo ordinario inicia el primero de septiembre y se contaría con tres semanas cuando máximo, para que pueda votarse el matrimonio igualitario en el pleno.

“El 15 de septiembre si no se resuelve, iremos a la toma de protesta para que el nuevo gobernador nos escuche”, indicó el activista quien reconoció que el dictamen presentado la noche del jueves 18 de agosto en el pleno su redacción no es del todo la mejor, pues segrega a las personas, “lo que hemos pedido por muchos años es que se hable sobre personas, que exista igualdad”, además la falta de firmas fue un error grave.

“Que los tiempos no se alarguen, el tema es construir y ser escuchado por todas las partes, todas iniciativas son mejorables y buscamos que al final avance en el tema”, puntualizó.

Te recomendamos: Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del matrimonio igualitario en Durango

El diputados Ricardo Pacheco Rodríguez ante el pleno externo que como presidente de la Comisión de Justicia respetará la Constitución y se atenderán las inconsistencias que contiene el escrito, además de atender como lo marca la ley el respeto a las creencias de cada persona.

Enfatizó que la técnica legislativa se analizará y en su caso reestructurará de manera correcta con base a igualdad y Derechos Humanos.

Presentan primera iniciativa para avalar matrimonio igualitario

Fue en el 2013 cuando el entonces diputado, Israel Soto Peña, presentó la primera iniciativa para avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados.

Nueve años después señaló que es irresponsable la actuación de la actual legislatura, pues todas las iniciativas se deben atender y más en este caso, que es en materia de Derechos humanos y se mandata en el artículo primero de la Constitución.

Agregó que existe una disposición vigente del Código Civil respecto al matrimonio tradicional, pero en la actualidad es anticonstitucional dicho por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), ante ello existe la obligación del Congreso de alinear dicho Código para que exista congruencias jurídica y evitar la discriminación.

“En el congreso se deben discutir asuntos jurídicos y no asuntos o ideologías personales o grupales”, señaló Soto Peña.

El perredista enfatizó que el dictamen prestado la noche del jueves en el pleno es el mismo a la iniciativa que él presentó, esto en términos esenciales, “sólo se ha modificado la argumentación, ya que fue a finales del 2013 la primera en prensarse y no había mandato de la SCJN y hoy esos argumentos están sólidos, mitras que los que se oponen siguen bajo sus mismos argumentos, que se denomine con otro término y eso la Corte ya la desecho”.

Subrayó que la modificación de los artículos busca un trato igual para cualquier persona, pues en el país hay varios problemas en dicho tema, ya que existen prácticas y actitudes normalizadas de discriminación, “la ley no debe ser discriminatoria”, puntualizó.

Aseguró que la ruta está clara, “sino lo aprueban llegarán muchos amparos y el juez mandatará modificar la ley, es estirar la liga de manera innecesaria y confrontar a las personas”.

Añadió que en los estados donde se ha legislado el matrimonio igualitario no ha pasado nada en sentido negativo, pues no se acabó la familia tradicional, no se acabaron los nacimientos, no se disolvió ningún grupo religioso y por el contrario se terminó la discusión y eso generó igualdad entre personas.

Por su parte, María Eugenia Pérez Herrera, integrante de Pastoral Social señaló que no están contra de los derechos de nadie, sino que a cada cual se debe de dar aquello que necesite para su mejor desarrollo y enfatizó que a cada grupo se debe dar la figura que mejor lo represente. Por ello dicho grupo está a favor del matrimonio en su diseño original, “estamos abiertos al diálogo, donde todos se puedan ver y sentir representados”.