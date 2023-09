“No les vamos a fallar, con todo el corazón vamos a salir adelante”, señaló Esteban Villegas Villareal, al dar a conocer su primer informe de gobierno, en el que destacó los rubros de finanzas, educación, salud, seguridad y turismo.

“Es un año de retos, emociones encontradas y hoy les puedo decir sí se puede”, dijo el mandatario, quien desglosó el tema financiero mientras recordó que en ese mismo lugar, un 15 de septiembre, mientras rendía protesta, no tenía para el pago de la nómina del gobierno, “y no nos rendimos, agarramos el estado con 25 mil millones de pesos de deuda, en un estado con un presupuesto de 35 millones de pesos, estábamos en semáforo rojo éramos el estado número 32 en tema financiero”.

Agregó que con una reingeniería financiera ya se pagó la deuda al SAT y se estabilizo en nueve meses al estado, y desde ese 15 de septiembre, su primer día al frente del Gobierno del Estado, no le han faltado las aportaciones a los municipios.

Recordó que hace muchos años, fue parte de una generación que creía en Durango y quería verlo transformarse y crecer, ahí se dio cuenta el reto que tenía, “esto es el logro de miles de personas que han creído que juntos se puede salir adelante”.

A un año de gobierno, Esteban Villegas rinde cuentas a los duranguenses / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

En el tema educativo, Villegas Villareal, dejó claro que en esta administración se le apuesta a una generación que aprende distinto con el regreso de uniformes y útiles escolares gratuitos, los cuales dan un sentido de igualdad en el salón de clases para tener niños fuertes, sanos, que busquen sus sueños, por ello se implementaron mil aulas virtuales que no necesitan internet para que con dicha herramienta, los alumnos sin importar el tipo de aprendizaje que tengan (visual, auditivo o kinestésico), puedan aprovechar los conocimientos adquiridos.

Resaltó que a su llegada, se dio cuenta de la falta de infraestructura en el sistema de Salud, por ejemplo, el aparato de resonancia magnética de la Región Laguna, estaba nuevo pero descompuesto y bajo el rediseño se dieron cuentan que faltaban más de mil enfermeras y médicos en el estado.

Asimismo pusieron en funcionamiento el cuarto piso del Hospital General 450, al que destinaron una inversión de 400 millones de pesos, más mil contratos de médicos y enfermeras, todo ello de la mano con el Gobierno federal. Además de contar con una clínica rodante bajo el nombre “Ruta de la salud”, en donde se realizan más de 11 mil atenciones.

“Sin seguridad se acaba todo”, señaló que las participaciones del Gobierno federal, aumentaron en un 10 por ciento, lo que dio oportunidad de modernizar a los cuerpos policiacos, entregar patrullas, el 95% del estado está comunicado, adelantó que dentro de tres días la Fiscalía será de las mejores equipadas del norte del país, con ello Durango seguirá siendo el tercer estado más seguro a nivel nacional.

“En Durango se tiene todo, desde historia hasta parajes impresionantes”, de ahí que ya se explora el turismo astronómico, que este próximo 8 de abril del año 2024, los amantes de las estrellas y el universo serán testigos del eclipse solar cuya mejor visualización se tiene prevista justamente en la tierra del cine, “por eso nos estamos preparando para recibirlos”.

Tan solo en los Festivales Culturales, se ha tenido una derrama económica de mil millones de pesos en 12 meses de gestión, por ello buscan apostarle al turismo de convenciones y festivales, añadió mientras desarrollaba el renglón denominado Tierra de Ensueño.

A un año de gobierno, Esteban Villegas rinde cuentas a los duranguenses / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Durante la exposición, hizo un reconocimiento especial a la labor de su esposa Marisol Rosso al frente del DIF Estatal, pues indicó que no son cifras, sino el cambio de vidas a través de acciones, con ello se presentó el caso de Jennifer, una pequeña beneficiaria de aparatos auditivos, quien al ingresar al recinto arrancó aplausos de los asistentes y dio un fuerte abrazo a la presidenta del DIF Estatal.

Los duranguenses son leales, derechos, personas que sostienen familias, son solidarios, así describió Villegas Villarreal a los duranguenses, de quienes aseguró sueñan y cumplen sus sueños.

A un año de gobierno, Esteban Villegas rinde cuentas a los duranguenses / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Dentro de los invitados especiales al primer informe se encoraron el embajador de China en México, Zhan Run; Qian Gong, Vicepresidenta del Bank of China – México; Sandro Zhou, presidente de Industrial and Commercial Bank of China, México.

Además de Guangyan Cheng, Gerente General de China Energy International Group Company Limited México; Bryan Wu, presidente de Chirey Motor México; Shi Kuang, gerente general de Hytera Comunications Corp Ltd; Jianping Yuan, gerente general de Risen Energy; Fan Xiao, presidente de Wuhan Fiberhome International de México; y Xinli Wan, presidente de Zeji Group.

A un año de gobierno, Esteban Villegas rinde cuentas a los duranguenses / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Así como el representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Cesar Yáñez Centeno; senadores, gobernadores y líderes políticos.