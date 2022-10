Abatir índices de pobreza desafió del gobernador de Durango

Rocío Rebollo Mendoza, la nueva secretaria de Bienestar en Durango, formó parte de la administración estatal durante la primera década de este siglo, y a 13 años de diferencia, encuentra un panorama de mayor rezago en la entidad, donde la pobreza se duplicó de acuerdo con la medición más recientes, de ahí que el gran desafió en esta administración que encabeza el gobernador Esteban Villegas Villarreal, es precisamente disminuir la escasez y la miseria, la necesidad que priva hoy en grandes segmentos de la sociedad duranguense.

Rebollo Mendoza, ex alcaldesa de Gómez Palacio, estuvo en el foro de El Sol de Durango para entrevista dentro del programa Rostros… la otra cara de la moneda. Abordó diversos asuntos y reconoce el gran reto que tiene de frente, para atender la circunstancia complicada que hoy presenta la entidad.

Explica que los trabajos dentro de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised) se aceleran, para atender una exigencia social. En tal sentido, se avanza y la semana anterior se llevó a cabo la instalación de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social, que es la liga de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, para el desarrollo de acciones a favor de abatir la pobreza en territorio estatal.

Un paso siguiente será la instalación del Consejo Consultivo para la Evaluación de Desarrollo Social, que contribuirá para la conformación de políticas públicas o programas específicos.

También, se visitarán las regiones de la entidad para efectuar foros de consulta y enriquecer el Plan de Desarrollo Estatal, que está en proceso.

Y es que, la pobreza extrema, de 2018 a 2020, con base en la última medición en Durango, se duplicó de 2.2 a 4.1; “es un tema importante que debemos atender, con obras de infraestructura eléctrica, drenaje, agua potable”, Afirmó la entrevistada

El reto es cómo ofrecer mejor calidad de vida, pero también impulsar un mejor ingreso; “Soy convencida y apasionada de los créditos productivos que generen una forma de salir adelante”.

En toda esta proyección vamos de la mano con Desarrollo Económico, con Conalep, con Canacintra y con otras instancias, para hacer un plan integral, de forma que quien así lo desea tenga una manera de progresar.

La funcionaria estatal considera que siempre debe haber una corresponsabilidad, la participación de quienes se van a ver beneficiados; “así se genera un verdadero desarrollo social, con un sentido de pertenencia, de cuidar lo que se obtiene”.

A pregunta expresa, la también ex legisladora federal priista, establece precisa que el desafío principal al frente de Sebised, como lo dijo el gobernador Esteban Villegas Villarreal, es bajar los índices de pobreza de 38% que es actualmente, al 30%; “para ello tenemos que trabajar en desarrollo de vivienda, así como en educación y en salud. En tal sentido, además de la coordinación con otras secretarías, se implementarán programas que ayude a tener una mejor nutrición en los niños”.

Sucede que hay grandes carencias y consecuentemente estamos interesados en provecer complementos nutricionales que ayuden para que los infantes tengan mayor capacidad de aprendizaje y por ende, una mejor salud.

Con relación al retorno de la Congregación Mariana Trinitaria, afirma que corresponde seguramente a la confianza que esa organización tiene en el gobierno de Esteban Villegas Villarreal; “eso nos va a ayudar a hacer más obras, acciones, programas. Es muy importante que haya regresado la Congregación y ya se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado para buscar de inmediato abonarle a los objetivos del Gobierno del Estado”.

Luego, respecto al funcionamiento de la Secretaría, reconoce inconsistencias. Explica por ejemplo que Sebised no multiplicó recursos con los municipios en 2022; además, algunos años de la administración se llevaron a cabo sí acciones, pero no programas con la aplicación de reglas de operación y la posibilidad de medir resultados; “siempre es importante saber qué impacto tiene el recurso que se destina para el desarrollo social, si se abate la pobreza y si se mejora la calidad de vida de la gente y esto no estaba ocurriendo, por eso vamos a trabajar de manera muy coordinada con el Instituto de Evaluación de Políticas (Inevap), con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de irnos profesionalizando y ajustando, para poder ser evaluados y medidos”.

En lo que corresponde a la Tarjeta Madre, que habrá de comenzar su operación en enero de 2023, explica que en su activación tomarán parte diversas dependencias de la administración para que las mujeres, como pilares de la administración del hogar, cuentan con una serie de apoyos para su economía, para su salud, para su educación, etcétera.

Para cerrar la charla, Rocío Rebollo formuló una invitación a toda la ciudadanía a sumarse al gran esfuerzo que está haciendo el gobernador Esteban Villegas Villarreal, para proyectar una actuación verdaderamente cercana a la propia sociedad, con la conformación de comités en colonias y en comunidades, de la mano con los municipios, donde habrá aportación de los beneficiarios, “porque eso de reglar no genera un desarrollo, ni responsabilidad o corresponsabilidad”.

Pide a los duranguenses un poco de paciencia, cuando el Gobierno se encuentra en la construcción de programas que perduren los próximos seis años y no estar inventando esquemas que no logran beneficios reales para los duranguenses; “ese es el gran reto que tenemos”.