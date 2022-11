Aclara IMSS que no tiene casos de meningitis aséptica en hospital de Rodeo

A través de un comunicado de prensa de la delegación Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, con respecto a los señalamientos de presunción sobre caso de meningitis aséptica en el Hospital Rural IMSS BIENESTAR No. 162 en el municipio de Rodeo, Durango, aclaro que no no se ha presentado ningún caso de meningitis aséptica generado por atención médica quirúrgica en el Seguro Social.

"Es prioridad del IMSS en Durango brindar a la población usuaria atención y servicios médicos de calidad, El IMSS en Durango cuenta con todos los quirófanos de sus Hospitales y Unidades abiertos, operando con normalidad, en apego a los estrictos protocolos de la Norma Oficial Mexicana".

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha emitido al interior de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales las alertas que ha instruido COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) para el resguardo de medicamentos que se sospecha pudieran estar involucrados en los casos de meningitis aséptica que se han presentado derivado de atención en las clínicas y hospitales privados.

El IMSS se mantienen a la espera de la información que brindará la Secretaría de Salud (SSA) del estado de Durango sobre los resultados que arrojen las investigaciones de los casos.

Ante un caso de sospecha, acude al módulo especial en el Hospital General 450, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para derechohabientes.