Pretende Partido del Trabajo (PT) afiliar a 50 mil personas rumbo a la elección presidencial de 2024, para lo cual comenzarán a efectuar brigadas en distintas colonias de la ciudad, el sábado 9 de septiembre inician en la colonia Emiliano Zapata ubicada en la ciudad de Durango.

Te puede interesar: Xóchitl garantiza la unidad de México: Alejandro Mojica

En conferencia de prensa, invitaron a colonia de Maximo Gamíz, Santa Fé, Luis Echeverría, Guadalupe, y Joyas del Valle, a acudir a Colonia Emiliano Zapata donde dará iniciará la campaña nacional de afiliados y brigadas petistas, lopezobradoristas, brindando diversos servicios gratuitos.

Entre los servicios se se brindarán a la población de manera gratuita, se encuentran el corte de cabello para dama y caballero, aplicación de uñas de acrílico, depilación facial, peinados, pinta caritas, lotería, juegos tradicionales, cascarita de barrio, duplicado de llaves, bordado de servilletas, consulta médica, entre otros.

“Hacemos política popular pacífica, bajo los principios esenciales de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo”, señaló al respecto el senador suplente, Miguel Lucero.

Imagen ilustrativa | Afiliará PT a 50 mil personas en Durango / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

La cita es el 9 de septiembre a las 10:00 horas en la colonia Emiliano Zapata, en la calle del mismo nombre esquina con Tierra y Libertad, junto a las instalaciones del Cadi.

“Desplegaremos permanentemente una profunda actividad territorial, tanto en la capital como al interior del estado”, señaló.