Agencias de viajes alertan a duranguenses sobre promociones fraudulentas

Con la reactivación de actividades y viajes, sobre todo previo a periodo vacacional, las agencias de viajes establecidas piden a la ciudadanía estar atentos y acudir con profesionales y no caer en promociones y paquetes con precios imposibles, así lo señaló Rosa Román, presidenta de Agencias de Viajes en Durango.

Reconoció que al retomarse la actividad, se dio un incremento de costos de hasta un 20%, el motivo en parte es por la inflación, pero también porque tanto líneas aéreas como hoteles presentan ofrecen diferentes niveles de tarifas.

“Ahorita que toda la actividad turística está reactivándose en todos lados del mundo, sobre todo que ya se dio la normalidad y los países están abiertos”, expresó.

Dijo que muchas veces las dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no pueden ayudar en situaciones de promociones fraudulentas, “hay gente que ha puesto demanda, pero no se puede hacer nada porque no hay teléfono, no hay liga no hay nada, borran todo”.

Asimismo, Rosa Román mencionó que una agencia de viajes establecida cuenta con personal capacitado, y conoce las restricciones de vacunas o las medidas que se deben tomar en cada país, y no saldrá más caro por dar ese servicio y experiencia que se brinda dentro de México como para cualquier parte del mundo, concluyó.