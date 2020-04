Agreden a personal de salud en transporte público

Trabajadores de la salud, entre ellos médicos y enfermeras, han sufrido agresiones verbales y malos tratos en servicios de transporte públicos, informó

Blanca Estela Gualito, Directora de los Servicios de Salud, al subrayar que están aislados y asintomáticos 26 trabajadores que atendieron casos positivos o sospechosos de COVID19.

En rueda de prensa, señaló que se mantienen siete casos positivos, entre ellos una defunción, así como 21 sospechosos, y se ha realizado 61 pruebas en total y compartió el panorama nacional, que tiene en registro de mil 379 casos y 37 defunciones.

Dijo que todos los pacientes en Durango están aislados en sus domicilios, y presentan sintomatología leve.

Realizó el exhorto a la población a resguardarse en sus casas, pues se aproximan los días en que puede haber mayores posibilidades de contagio, pues la fase es de dispersión comunitaria del virus, de ahí la gran importancia de no salir de la casa.

Los invitamos a seguir la transmisión #EnVivo de la conferencia de prensa con la actualización diaria del #COVID19, a cargo de la Dra. Blanca Estela Luna. @SSDurango#QuédateEnCasa 🏡https://t.co/FYibYp7Exr — GobDgo (@gobdgo) April 2, 2020

En relación a las agresiones verbales que ha sufrido trabajadores, éstas se ha dado simplemente por portar el uniforme, ahí el llamado es al respeto de estos trabajadores, pues incluso hay algunos que han referido que los camiones de transporte público, ni siquiera les hacen parada, y ante ello se ha planteado la posibilidad de que el personal de enfermería no use el uniforme en la calle, que al llegar al hospital o unidad médica se cambie y use solo ahí el uniforme.

Al concluir señaló que se han instalado 11 filtros en las accesos a la ciudad, con personal de seguridad pública y de salud, quienes realizan toma de temperatura a los connacionales que van llegando, y se les realiza un cuestionario, también se les conmina a aislarse los 14 días posteriores a su llegada al estado, incluso si no presentan algún síntoma relacionado con el COVID19.